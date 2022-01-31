Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a revizyon adımı! 2022 Şubat EYT son durum: 47, 48, 49, 50 yaş ve üzeri olanların gözü bu haberde! 5000 ile 5975 gün...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberler gün gün takip edilerek yeni gelişmeler olup olmadığı merak ediliyor. EYT'liler için formüller yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde Yaşa Takılanlar için önemli adımların atılması bekleniyor. 3600 ek gösterge meselesinin tamamlanmasının ardından EYT ile ilgili gelişmelerin yaşanması an meselesi olacak gibi gözüküyor. Ele alınan formüllerden biri kademeli emeklilik sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Kapsamın tayin edilmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün arasında prim ödenmesi isteniyor. Peki, Yaşa Takılanlar 1 saat önce son dakika gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT yasası kimleri kapsayacak? İşte merak edilenler...