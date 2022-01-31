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Ev almak isteyenler dikkat! Tapu kaydı, imar durumu, aidat ve imzaladığınız evraklar başınızı ağrıtabilir

Ev almak isteyenler dikkat! Uzmanlar uyardı: Tapu kaydına, imar durumuna, imzaladığınız evraklara ya da aidata dikkat etmezseniz, sonradan başınız ağrıyabilir, zarara uğrayabilirsiniz...

Çığıl Ön Yener
31.01.2022 07:00 - Son Güncelleme: 31.01.2022 07:00
Ev almak isteyenler dikkat! Tapu kaydı, imar durumu, aidat ve imzaladığınız evraklar başınızı ağrıtabilir

Bazı sitelerdeki kirayı aşan aidat tutarları, ev alırken iyi araştırma yapmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

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Ev almak isteyenler dikkat! Tapu kaydı, imar durumu, aidat ve imzaladığınız evraklar başınızı ağrıtabilir

Sadece aidata değil; tapu kaydına, imar durumuna, imzalanan evraklara da dikkat etmek gerektiğini belirten sektör yetkilileri, aksi halde zarara uğrama ihtimali olabileceğini söylüyor.

Ev almak isteyenler dikkat! Tapu kaydı, imar durumu, aidat ve imzaladığınız evraklar başınızı ağrıtabilir

İşte ev alacakların dikkat etmesi gereken 10 nokta:

Ev almak isteyenler dikkat! Tapu kaydı, imar durumu, aidat ve imzaladığınız evraklar başınızı ağrıtabilir

İPOTEK-HACİZ RİSKİ
Tapu kaydını inceleyin.

Ev almak isteyenler dikkat! Tapu kaydı, imar durumu, aidat ve imzaladığınız evraklar başınızı ağrıtabilir

Eğer haciz ve ipotek varken taşınmazı alırsanız, tapu devri sonrasında bunlardan sorumlu olursunuz.

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