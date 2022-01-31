Ev almak isteyenler dikkat! Tapu kaydı, imar durumu, aidat ve imzaladığınız evraklar başınızı ağrıtabilir
Ev almak isteyenler dikkat! Uzmanlar uyardı: Tapu kaydına, imar durumuna, imzaladığınız evraklara ya da aidata dikkat etmezseniz, sonradan başınız ağrıyabilir, zarara uğrayabilirsiniz...
31.01.2022 07:00
- Son Güncelleme: 31.01.2022 07:00
Sadece aidata değil; tapu kaydına, imar durumuna, imzalanan evraklara da dikkat etmek gerektiğini belirten sektör yetkilileri, aksi halde zarara uğrama ihtimali olabileceğini söylüyor.