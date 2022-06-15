Başvuru ekranı bugün yarın aktif ediliyor! Devletten Kurban Bayramı öncesi 750 TL harçlık! Gelir testi yok! E-devlet üzerinden...

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramının ardından ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı 9-12 Temmuz tarihleri arasında eda edilecek. Bayram tatili bu yıl hafta sonuna geliyor olması nedeniyle toplamda 4,5 gün olacak. Bu yıl Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar yardım parası dağıtılıp dağıtılmayacağını merak ediyor. Gelen bir son dakika bilgisine göre Bayram öncesi başvuru şartlarını taşıyanlara 750 TL tutarında bayram harçlığı verilecek. İşte başvuru şartları ve diğer tüm ayrıntılar...