FED kararı sonrası Dolar, Altın, Bitcoin... Piyasalar hareketlendi! Haziran ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ile kritik seviyelere ulaştı

Gözler Fed'in faiz kararındayd ve açıklandı! Tüm piyasalar ABD Merkez Bankası FED'in bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Öte yandan Fed'in faiz kararı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi olağanüstü toplantı kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası Sözcüsü konseyin bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacağını, toplantıda mevcut piyasa koşullarının ele alınacağını açıkladı. FED faiz kararı sonrası en çok Dolar, Altın, Bitcoin'de son durum merak ediliyor. İşte Haziran ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve Dolar, Altın, Bitcoin'de güncellenen yeni rakamlar...