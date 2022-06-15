FED kararı sonrası Dolar, Altın, Bitcoin... Piyasalar hareketlendi! Haziran ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ile kritik seviyelere ulaştı
Son dakika! Fed faiz kararı açıklandı... Haziran ayı Fed toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyordu. Bilindiği üzere toplantı 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Haziran 2022 Fed faiz kararı saat 21:00'de açıklandı. Faiz kararı sonrası Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Piyasalarda ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ile hemen hareketlilik başladı. 50 - 75 bazlık bir faiz artışı bekleniyordu. İşte FED kararı ve karar sonrası Dolar, Altın, Bitcoin'de son durum...
Gözler Fed'in faiz kararındayd ve açıklandı! Tüm piyasalar ABD Merkez Bankası FED'in bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyordu. Öte yandan Fed'in faiz kararı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi olağanüstü toplantı kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası Sözcüsü konseyin bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacağını, toplantıda mevcut piyasa koşullarının ele alınacağını açıkladı. FED faiz kararı sonrası en çok Dolar, Altın, Bitcoin'de son durum merak ediliyor. İşte Haziran ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ve Dolar, Altın, Bitcoin'de güncellenen yeni rakamlar...
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Haziran 2022 Fed faiz kararı açıklandı... Buna göre Fed politika faizinde 75 baz puan artışa gitti. Böylece 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmiş oldu
Jerome Powell az sonra kameralar karşısına geçerek açıklama yapacak.
Ayrıntılar geliyor...
FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI DALGALANIYOR
Ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek.
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası Fed faiz için daha sertleşebileceği algısı nedeniyle ons altın dün 1.805 dolar bandına kadar çekilirken, yeni günde ise 1.805-1.820 dolar bandı arasında yön arayan bir görüntü çiziyor. 2022 zirvesi dikkate alındığında Fed baskısı altına giren ons altın fiyatı yüzde 13'e yakın değer kaybetti.
ABD'DE ENFLASYON YENİDEN 41 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Fed faiz kararı öncesi geçtiğimz hafta ABD enflasyon verisi açıklandı. Fed kararı için belirleyeci olacak bir kaç önemli etmenden birisi enflasyon verisi yüzde 8,6 ile 1 ayın ardından yeniden 41 yılın zirvesine yükseldi. Bu durum Fed faiz kararı için daha sert adımlar atabileceği algısı yarattı.