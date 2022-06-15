MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 16 Aralık Perşembe MAZOTA zam var mı? EPGİS il il BP, Total, Opet, Petrol Ofisi ZAMLI akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE FLAŞ ZAM SON DAKİKA! 16 Aralık Perşembe MAZOTA zam var mı? sorusu gündemde yer alıyor. Milyonlarca sürücü il il BP, Total, Opet, Petrol Ofisi ZAMLI akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Megakent İstanbul, başkent Ankara ve İzmir dahil birç ok şehirde benzin, LPG ve motorinde son durum merak ediliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 121,62 dolardan işlem görüyor. Son olarak benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşmişti. Motorine ise gece yarısından itibaren zam bekleniyor. İşte detaylar...