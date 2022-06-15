MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 16 Aralık Perşembe MAZOTA zam var mı? EPGİS il il BP, Total, Opet, Petrol Ofisi ZAMLI akaryakıt fiyatları...
Akaryakıta zam gelip gelmediği internet arama motorlarında sıklıkla araştırılır oldu. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde Benzin, mazot, LPG fiyatlarında son durum merak ediliyor. Sürücüler özellikle mazota 1,27 lira zam geldi mi konuya ilişkin resmi açıklama var mı sorguluyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 121,62 dolar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansıyor. İşte 16 Aralık Perşembe akaryakıt fiyatları: BP, Total, Opet, Petrol Ofisi...
MOTORİNE FLAŞ ZAM SON DAKİKA! 16 Aralık Perşembe MAZOTA zam var mı? sorusu gündemde yer alıyor. Milyonlarca sürücü il il BP, Total, Opet, Petrol Ofisi ZAMLI akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Megakent İstanbul, başkent Ankara ve İzmir dahil birç ok şehirde benzin, LPG ve motorinde son durum merak ediliyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 121,62 dolardan işlem görüyor. Son olarak benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşmişti. Motorine ise gece yarısından itibaren zam bekleniyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde mazota 2,60 TL zam geleceği iddia edilmiş ardından ise resmi açıklama ile iddia yalanlanmıştı.
MOTORİNE ZAM VAR MI?
16 Haziran itibariyle ise motorine gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam bekleniyor.
BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ
Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.