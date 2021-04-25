Başvuranlar zengin oldu! 9.000 TL maaş! Personel bulamıyorlar! Günde 300 lira yevmiye veriliyor!
Gözle orada! 9.000 TL maaş veriyorlar fakat personel bulamıyorlar! Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, , "Pandemiden önce yollarda çok motorcu görmezdik şimdi araçtan çok motor var adeta. Pandemiyle birlikte online alışverişe talep arttı. Sektör içinde hizmet aldığımız motokuryeler bu alana kaydı. Tecrübesiz, genç yaştakiler bize kaldı" dedi. Motorcu problemi sebebiyle kebap dükkânlarını kapatanlar olduğunu söyleyen Mehmet Mercan, bu dönemde işler sürsün diye ev halkının bile motor kullanmaya başladığını, eşlerine destek veren kadınların da motokuryelik yaptığının altını çizdi.
Pandeminin başlamasıyla birlikte son bir yıldır lokantalar evlere servis hizmetine ağırlık verirken 'motokurye'ler de yollarda daha çok görülmeye başladı. Son dönemde yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olan sektörde motokurye krizi yaşanıyor. Günde 300 lira yevmiye ile çalışacak motokurye bulunamıyor. Motorlu kurye olmak için motosikleti iyi kullanmak ve A2 belgesi almak zorunludur. Bu hizmet çeşidinde müşterilerin ve şirketlerin tüm evrak belgelerini en hızlı şekilde adrese teslim etmek hedefleniyor. Gece gündüz tüm evrakların titizlikle adrese teslim edilmesi için motorlu kurye hizmetlerinden yararlanılır.
AYDA 9.000 TL KAZANÇ
Moto kuryelerin online alışveriş firmalarını tercih etmesinde yüksek maaş ve bahşişin etkili olduğuna işaret eden Mehmet Mercan, "Bizde maaş onlara göre düşük olduğu için gidiyorlar. Sektörde motorcu yok. 'Ben motorcu olurum abi, ehliyetim yok, sigorta da istemem, kaza yapmam' diyen acemiler geliyor.
Günde 300 TL veriyoruz, aylık 9.000 TL eder. Günlük 300 TL yevmiyeye adam arıyoruz ama bulamıyoruz" diye konuştu. Türkiye'de 100 bin döner işletmesi olduğunu, her birinin kapısında bir tane olsa en az 100 bin motokuryeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Mercan, motokuryelerin alışveriş sitelerinden 10 bin TL ve üstü para kazandığını söyledi.