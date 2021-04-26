Son dakika haberi: Tam 3 kat fark var! SGK ödüyor! 3 bin 150 lira... 5434 kurallarına göre herkes alıyor!
SGK vefat aylığı denetlemesi farklı kanallardan yapılabilir. SGK vefat aylığı denetleme için kullanılabilecek yollar haberimizde anlatılmıştır. SGK vefat aylığı denetleme için E-devlet sitesi kullanılabilir. Sosyal güvenlik kapsamında halen görevde olan veya emekli memurun vefatında devlet en azından cenaze masraflarının karşılanması amacıyla ölüm yardımı veya cenaze ödeneği adı altında yardım yapıyor. Sosyal güvenlik kapsamında yapılan her yardımda olduğu gibi bu yardımda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak yapılıyor. Emekli, malullük, vazife malullüğü aylığı almakta iken vefat halinde sosyal güvenlik kanunlarında bulunan hükümlere göre ölüm yardımı veya cenaze ödeneği olarak bir yardım yapılıyor.
Milyonları ilgilendiriyor! Tam 3 kat fark var! 5434 kurallarına göre herkes alıyor! Eski memur emeklisinin vefat etmesinde ödenen ölüm yardımı tutarı ile yeni memur olarak ifade edilen 5510'a tabi memur emeklisinin ölümünde ödenen ölüm yardımı aynı değil. Birisi 3 bin 150 lira diğeri ise 918 lira. SGK ölüm aylığı sorgulama için kullanılan bir başka yol da ALO 170 numaralı hattı arayarak bilgi almaktır. Bu arama yapıldığında sorgulama yapmak isteyen kişiye, birtakım kişisel sorular sorulur. Bu sorulara doğru cevap verilmesi halinde sorgulama yapan kişi, ölüm aylığı bağlanması sürecinde işlemlerin hangi aşamada olduğuna dair bilgi edinebilir.
Ölüm yardımı adı altında yapılan ödemeler 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olanların, vefatlarında yapılan bir ödemedir. Ancak eski memur emeklisinin vefat etmesinde ödenen ölüm yardımı tutarı ile yeni memur olarak ifade edilen 5510 a tabi memur emeklisi olacakların vefatında ödenen/ödenecek tutarlar aynı tutarda olmuyor. Burada 5434'e tabi memur emeklisinin vefatında yapılan yardım daha fazla, 5510 a tabi memur emeklisinin vefat etmesi halinde ise daha az.
KİMLER ÖLÜM YARDIMI ALIR
Emekli aylığı almakta iken vefat edenlerden ölüm yardımı ödenecek olanlar öncelik sırasına göre şöyle:
Emekli memur görevde kurumlarına beyanname verirler ve ölümünde ölüm yardımının ödeneceği kişiyi seçerler. Bu seçtikleri kişi öncelik sırasına göre ölüm yardımı ödenecek kişidir. Şayet emekli memur görevde iken bir kişi belirlememişse vefatında dul eşi ölüm yardımı alır.
Dul eş yok ise çocukları ölüm yardımını paylaşırlar. Dul eş ve çocuklar da bulunmuyorsa vefat eden emeklinin anne ve babası ölüm yardımını alır.- Bu kişilerden hiç birisi bulunmuyor ise vefat eden emeklinin kardeşleri ölüm yardımını ortak olarak alırlar. Kardeş de dahil aile yakınlarından kimse bulunmuyorsa bu defa ölüm yardımı cenazeyi kaldıranlara veriliyor.