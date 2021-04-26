Son dakika haberi: Tam 3 kat fark var! SGK ödüyor! 3 bin 150 lira... 5434 kurallarına göre herkes alıyor!

SGK vefat aylığı denetlemesi farklı kanallardan yapılabilir. SGK vefat aylığı denetleme için kullanılabilecek yollar haberimizde anlatılmıştır. SGK vefat aylığı denetleme için E-devlet sitesi kullanılabilir. Sosyal güvenlik kapsamında halen görevde olan veya emekli memurun vefatında devlet en azından cenaze masraflarının karşılanması amacıyla ölüm yardımı veya cenaze ödeneği adı altında yardım yapıyor. Sosyal güvenlik kapsamında yapılan her yardımda olduğu gibi bu yardımda sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak yapılıyor. Emekli, malullük, vazife malullüğü aylığı almakta iken vefat halinde sosyal güvenlik kanunlarında bulunan hükümlere göre ölüm yardımı veya cenaze ödeneği olarak bir yardım yapılıyor.

26.04.2021 08:43 - Son Güncelleme: 26.04.2021 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





