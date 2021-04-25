RAMAZAN İMSAKİYE
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Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 30 Nisan

2012'de çıkarılan bir yasa ile herkes Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı. Buna göre çalışan, emekli ya da bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler otomatik olarak sisteme dahil edilirken; bunların dışında kalanlar ise brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar ödeme yaparak sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı kazandı. Bu kapsamda borcu olanlar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre 30 Nisan'a kadar GSS borcunu ödeyenlerden faiz ve gecikme cezası alınmayacak. Peki bu fırsattan kimler yararlanabilecek? Kimlerin borcu silinecek? Kimlerin GSS primi ödemesi gerekiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda detayları yazdı...

25.04.2021 08:22 - Son Güncelleme: 25.04.2021 08:22
Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 30 Nisan

30 Nisan'a kadar Genel Saglık Sigortası (GSS) borcunu ödeyenlerden faiz ve gecikme cezası alınmayacak. Peki kimler yararlanacak? Gelir testine girenlerin borcu silinecek mi? Kimler GSS primi ödeyecek? İşte cevaplar...

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Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 30 Nisan

2012 yılında çıkartılan bir yasa ile tüm vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) şemsiyesi altına alındı. Böylece çalışanlar, emekliler ya da bakmakla yükümlü olunan kişiler (anne ve babasından ya da eşinden) otomatik olarak sisteme dahil edildi ve sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 30 Nisan

Bunların dışında kalanlar ise sonradan düzenlenen hesaplama ile brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar her ay prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden kendileri ile eş ve çocukları olarak yararlanma hakkı kazandı. 2021 yılı için aylık 107 lira olan bu primi ödeyemeyenler ise gelir testine girdi ve primleri devlet karşıladı.

Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 30 Nisan

GELİR VE GİDERLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Gelir testinde sizin gelir ve giderleriniz değerlendiriliyor. Gelir testi sosyal güvencesi olmayanların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirliyor. Gelir testi için kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.

Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 30 Nisan

Eğer evinize giren gelir evde yaşayanlara bölündüğünde kişi başına düşen miktar brüt asgari ücretin üçte birinden az ise yani 1.192,5 TL'den az çıkarsa sizin GSS ödemeniz gerekmiyor. Sizin adınıza devlet bu primleri ödüyor ve sağlıktan ailece yararlanabiliyorsunuz.