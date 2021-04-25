Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 30 Nisan
2012'de çıkarılan bir yasa ile herkes Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı. Buna göre çalışan, emekli ya da bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler otomatik olarak sisteme dahil edilirken; bunların dışında kalanlar ise brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar ödeme yaparak sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı kazandı. Bu kapsamda borcu olanlar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre 30 Nisan'a kadar GSS borcunu ödeyenlerden faiz ve gecikme cezası alınmayacak. Peki bu fırsattan kimler yararlanabilecek? Kimlerin borcu silinecek? Kimlerin GSS primi ödemesi gerekiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda detayları yazdı...
Bunların dışında kalanlar ise sonradan düzenlenen hesaplama ile brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar her ay prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden kendileri ile eş ve çocukları olarak yararlanma hakkı kazandı. 2021 yılı için aylık 107 lira olan bu primi ödeyemeyenler ise gelir testine girdi ve primleri devlet karşıladı.
GELİR VE GİDERLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Gelir testinde sizin gelir ve giderleriniz değerlendiriliyor. Gelir testi sosyal güvencesi olmayanların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirliyor. Gelir testi için kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.