Dikkat! Başvuranın borcu siliniyor! Son tarih 30 Nisan

2012'de çıkarılan bir yasa ile herkes Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı. Buna göre çalışan, emekli ya da bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler otomatik olarak sisteme dahil edilirken; bunların dışında kalanlar ise brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar ödeme yaparak sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı kazandı. Bu kapsamda borcu olanlar ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre 30 Nisan'a kadar GSS borcunu ödeyenlerden faiz ve gecikme cezası alınmayacak. Peki bu fırsattan kimler yararlanabilecek? Kimlerin borcu silinecek? Kimlerin GSS primi ödemesi gerekiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda detayları yazdı...

25.04.2021 08:22 - Son Güncelleme: 25.04.2021 08:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





