Başvuran anında alıyor! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere son dakika 5.000 TL müjdesi!
Peş peşe açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere büyük fırsat geldi. Emeklilere uygun koşullarda kredi imkanı sunuluyor. Halkbank emeklilerin kullanımına sunulan kredi paketinin detaylarını paylaştı. Maaşını Halkbank'a taşıyan ya da taşımayı taahhüt eden emekliler 5 bin TL kredi kullanabiliyor. Emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde 1,51 faiz oranı ve uygun geri ödeme koşulları ile kredi kullanabiliyor. Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.
Emekli vatandaşlar için harekete geçildi. İsteyen emekliler 5 bin TL ödeme alıyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Taahhüt şartı bulunuyor. Halkbank resmen duyurdu. Emeklilere özel kredi paketi hayata geçirildi. Halkbank'tan emeklilere mini kredi paketi. İşte başvuru koşulları ve gerekli şartlar... Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.
Emekliler Hangi Bankalardan Kredi Çekmeyi Tercih Etmelidir?
Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.
Bankaların büyük bir kısmı emeklilerin kendi bankasını kullanmasını istemesi, gelir seviyesi düşük olsa da daha istikrarlı ve hesabını bilen geri ödemelerde aksatmalar yapmayan kesim olmasından kaynaklanmaktadır.
Emekliye Kredi Veren Bankalar Hangi Belgeleri İster?
Şayet emekli maaşınızı almakta olduğunuz bankanızdan kredi talebinde bulunursanız sizin bütün bilgileriniz zaten bankada olduğundan sizden herhangi bir belge istenmemekte sadece sözleşme imzalatılmaktadır. Ancak yüksek kredi talep edildiğinde ve emekli maaşını aşan tutarlarda (ev, araba kredisi gibi kredi taleplerinde) ise, o zaman banka kefil ya da ipotek işlemini devreye sokabilir.
Maaşınızı almadığınız herhangi bir bankadan kredi talep ettiğinizde banka sizin kredi notunuza bakarak ve gelirinizi göz önünde tutarak kredi vermektedir.