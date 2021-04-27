Araba alacaklar elini çabuk tutsun! Markalar son kozunu yaptı! Mercedes, BMW, Peugeot, KIA... En ucuz sıfır araç listesi!

MARKALARDAN SON FIRSAT GÜNLERİ!

Gündemde binlerce kişi araba markalarının kampanyalarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Aylık olarak güncel kampanyalar modellere göre de değişiklik gösteriyor. Araç sahibi olmak isteyenler dikkat, bunları görmeden karar vermeyin.