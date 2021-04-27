RAMAZAN İMSAKİYE
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Araba alacaklar elini çabuk tutsun! Markalar son kozunu yaptı! Mercedes, BMW, Peugeot, KIA... En ucuz sıfır araç listesi!

Sıfır araba alacaklar elini çabuk tutsun! Markalar son kozunu yaptı! Gündemde binlerce kişi araba markalarının Nisan ayına özel son kampanyalarını merak ediyor ve araştırıyor. Bilindiği gibi aylık olarak güncel kampanyalar modellere göre de değişiklik gösterebiliyor. Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle Mayıs ayında otomobil fiyatlarında zam yapılacağı konuşuluyor. Bu nedenle bayilerden ucuz sıfır araba almak isteyenlerin son 3 gün içinde elini çabuk tutması gerekiyor. Fiat, Toyota, Opel, Peugeot, KIA, Audi, BMW gibi daha pek çok markanın 2021 Nisan otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor!

27.04.2021 11:02 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:02
Araba alacaklar elini çabuk tutsun!

Araba almak isteyen elini çabuk tutsun! Markalar son kozunu yaptı! Nisan ayının son günleri yaklaşırken araba markaları, dolardaki hareketlilik nedeniyle son kampanyalarını duyurdular. Volkswagen, Renault, Mercedes, BMW, Peugeot, Fiat, Toyota, Honda ve diğer markaların güncel, kampanyalı ucuz sıfır araçları görücüye çıktı. Yalnız Mayıs ayı gelmeden zamsız fiyatlardan araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması önemli. İşte marka marka ucuz arabaların listesi!

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Araba alacaklar elini çabuk tutsun!

MARKALARDAN SON FIRSAT GÜNLERİ!

Gündemde binlerce kişi araba markalarının kampanyalarını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Aylık olarak güncel kampanyalar modellere göre de değişiklik gösteriyor. Araç sahibi olmak isteyenler dikkat, bunları görmeden karar vermeyin.

Araba alacaklar elini çabuk tutsun!

2021 Nisan son otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor, böylece bütçenize göre karar verirken avantajlardan da yararlanmış olacaksınız. Fiat, Toyota, Opel, Peugeot, BMW, Audi gibi daha pek çok markanın 2021 Nisan otomobil kampanyaları haberimizde yer alıyor.

Araba alacaklar elini çabuk tutsun!

İŞTE 2021 NİSAN AYI UCUZ OTOMOBİLLERİN LİSTESİ!


BMW 118i 242.100 lira

Araba alacaklar elini çabuk tutsun!

Honda Civic 294.500 lira