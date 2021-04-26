Emekliye 3 yılda bir ek gelir imkanı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor: Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank...

Emekliler, dul ve yetimler promosyon ile 3 yılda bir ek gelir imkanı elde etti. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar bin 750 liraya kadar çıkıyor. Peki nelere dikkat edilmeli, yüksek promosyon fırsatları nasıl değerlendirilir?... İşte yanıtları...

Emekliler, dul ve yetimler promosyon ile 3 yılda bir ek gelir imkanı elde etti.

Bankaya verdiği 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar yeniden ödeme alırken, maaşı yeni bağlananlar da başvurur başvurmaz promosyondan yararlanıyor.

Maaşı bin 500 liraya kadar olanlara en az 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira ödeniyor.

Promosyon kampanyalarla bin 750 liraya kadar çıkabiliyor.

Karar verirken, şunlara dikkat etmek gerekiyor:

BUNLARA DİKKAT!



● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, taban tutarı alırsınız. Tutarı şartsız artıranlar da var. Bunları da seçebilirsiniz.

● Maaşını taşıyanlara daha yüksek promosyon veren bankalar var.

Bazıları da ek ürün ya da kredi kartıyla harcama karşılığı tutarı artırıyor. Bunlara uyup uyamayacağınıza bakın.

● Promosyonu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, kalan sürenin tutarını iade ederek banka değiştirmek mümkün.

BANKA NASIL SEÇİLİR?



Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, seçtikleri şubeye giderek talebini iletebiliyor.

Ayrıca e-Devlet'ten de banka değişikliği yapmak mümkün. Yeni emekliler ise isterse aylık başvurusu sırasında banka seçimini yapabiliyor.

Ardından bankaya taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

● AKBANK: Maaşını taşıyana 850, 1.050, 1.250 TL.



● DENİZBANK: 675, 850, 1.000 TL.



● FİBABANKA: 500, 625, 750 TL.

● GARANTİ BBVA: 1.000, 1.250, 1.500 TL. Emekli arkadaşını davet edene 150 TL.



● HALKBANK: 500, 625, 750 TL.

● ING: 675, 850, 1.000 TL.



● İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 TL.

● QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 TL.



● ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 800, 1.200, 1.500 TL. 1.000 TL'lik kart alışverişine 200 TL'lik bonus.



● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 850, 1.050, 1.250 TL.



● VAKIFBANK: 500, 625, 750 TL.



● YAPI KREDİ: Maaşını taşıyana 1.200, 1.500, 1.750 TL.



● ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 TL.