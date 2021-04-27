ŞOK'ta bayrama özel şeker tadında indirimler! ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğuyla fırsatlara artık saatler var!

ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğuyla fırsatlara artık saatler var. ŞOK'ta özellikle bu hafta Ramazan Bayramı'na özel şeker, çikolata, lokum ve tatlı ürünlerinde çeşitli indirimler dikkat çekti. Kataloğda yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata, Şölen Chocodans, Taşkale Antep Fıstıklı Lokum, Lio Yağlı Salamura Zeytin, Amigo Siirt Fıstığı, Kızılay Karpuz-Çilek Maden Suyu, Teachat Elektrikli Çay Seti var. İşte ŞOK 28 Nisan aktüel kataloğu