Başvuran 75 TL kazanacak! 1 Kasım’dan itibaren hesaplara yatıyor! Ziraat Bankası tüm şartları açıklandı!

Tek seferde 250 TL ve üzeri alış veriş yapan bütün Bankkart kullanıcılarına bedava para verilecek. Çeşitli ürün gruplarından alış veriş gerçekleştirmek yeterli. O sektörde tek seferde 250 TL ve üzeri para harcayanlar 15 TL, toplamda da 75 TL kazanacak. Bir müşterinin kampanya süresince en fazla 75 Türk lirası Bankkart lira tutarı kazanabilecek. Harcamalarda Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.