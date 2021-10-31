Başvuran 75 TL kazanacak! 1 Kasım'dan itibaren hesaplara yatıyor! Ziraat Bankası tüm şartları açıklandı!
Ziraat Bankası tarafından 75 TL kazanma şansı duyuruldu. İnternet üzerinden tüm vatandaşlara duyurulan kampanya 1 Kasım'dan itibaren başlıyor. Bunun için kitap ve kırtasiye sektörlerinde tek seferde 250 Türk lirası ve üzeri her harcamaya toplamda 75 TL verileceği bilgisi paylaşıldı. Kazanılan Bankkart Lira'lar 1 Kasım 2021 tarihinde hesaplara yüklenmeye başlanacak. Bu bağlamda çoğu kişi gerekli şartları ve detayları araştırmaya başladı. İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler!
Başvuran 75 TL kazanacak! 1 Kasım'dan itibaren hesaplara yatıyor! Ziraat Bankası tüm şartları açıklandı! Ziraat Bankası tarafından yeni kampanya duyuruldu. İnternet üzerinden vatandaşlara kampanyayı duyuran Ziraat Bankası, 6-24 yaş arası çocuğu olanlara 75 TL ödeyecek. Kazanılan Bankkart Lira'lar 1 Kasım 2021 tarihinde hesaplara yüklenmeye başlanacak.
Tek seferde 250 TL ve üzeri alış veriş yapan bütün Bankkart kullanıcılarına bedava para verilecek. Çeşitli ürün gruplarından alış veriş gerçekleştirmek yeterli. O sektörde tek seferde 250 TL ve üzeri para harcayanlar 15 TL, toplamda da 75 TL kazanacak. Bir müşterinin kampanya süresince en fazla 75 Türk lirası Bankkart lira tutarı kazanabilecek. Harcamalarda Bankkart'ın banka kartı ve kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler toplamı dikkate alınacaktır.
İade, iptal, Bankkart Lira kullanımı, fatura ödeme, nakit çekim, karta para transfer ve para yükleme işlemleri kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.