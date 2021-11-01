1 gün bile çok kıymetli! Emekli olacaklar pür dikkat okusun! Bu 3 tarihe mutlaka dikkat edin! e- Devlet üzerinden...

Emekli olmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bu nedenle çalışan kişilerin haklarını bilmesi oldukça önemli. Çalıştığınız süreçte çok üstünde durmasanız bile emeklilik zamanı geldiğinde bu haklar önemli bir etken haline geliyor. Bir gün bile geç yatırılan sigorta emeklilik zamanı geldiğinde ciddi kayıplara sebebiyet veriyor. O nedenle bazı tarihler oldukça önemlidir. Çünkü emeklilik zamanında sigorta başlangıcı, yaş ve prim şartı sağlanmazsa emekliliğiniz heba olabilir. Bu nedenle hesaplama yaparken mutlaka e-Devlet üzerinden kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İşte her çalışanın emeklilik için bilmesi gerekenler...