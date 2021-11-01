Harekete geçildi milyonlarca kişi şikayetçiydi! Online alışveriş yapanlar dikkat! Ürünlerinizi artık böyle teslim alacaksınız

Koronavirüs salgını sürecinde online alışverişe olan ilgi iyice arttı. Özellikle Türkiye'de milyonlarca kişi artık mağazalardan değil internet üzerinden alışveriş yapıyor. Uzaktan alışverişin artmasıyla sorunlar da peş peşe geliyor. Son olarak online alışveriş yapan müşteriler poşetsiz teslimat seçeneğinden yararlanamadığından şikayetçiydi. Kamu Denetçiliği Kurumu da uzaktan yapılan satışlar konusunda müşterilere alternatif bir taşıma ekipmanı kullanım seçeneğinin sunulmasını zorunlu hale getiren talebe dair bakanlığa tavsiye kararı verdi. İşte detaylar...