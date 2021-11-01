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Harekete geçildi milyonlarca kişi şikayetçiydi! Online alışveriş yapanlar dikkat! Ürünlerinizi artık böyle teslim alacaksınız

Online alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Bu zamana kadar ürünlerinizi poşetlerle teslim alıyordunuz. Artık işler değişecek. Uzaktan satış yapan milyonlarca tüketici seçenek olmadığı için poşetle siparişlerini teslim aldığı için poşet parası da veriyordu. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından online alışveriş konusunda müşterilere alternatif bir taşıma ekipmanı kullanım seçeneğinin sunulmasını zorunlu hale getiren talebe dair bakanlığa tavsiye kararı verildi.

01.11.2021 09:19 - Son Güncelleme: 01.11.2021 09:19
Harekete geçildi milyonlarca kişi şikayetçiydi! Online alışveriş yapanlar dikkat! Ürünlerinizi artık böyle teslim alacaksınız

Koronavirüs salgını sürecinde online alışverişe olan ilgi iyice arttı. Özellikle Türkiye'de milyonlarca kişi artık mağazalardan değil internet üzerinden alışveriş yapıyor. Uzaktan alışverişin artmasıyla sorunlar da peş peşe geliyor. Son olarak online alışveriş yapan müşteriler poşetsiz teslimat seçeneğinden yararlanamadığından şikayetçiydi. Kamu Denetçiliği Kurumu da uzaktan yapılan satışlar konusunda müşterilere alternatif bir taşıma ekipmanı kullanım seçeneğinin sunulmasını zorunlu hale getiren talebe dair bakanlığa tavsiye kararı verdi. İşte detaylar...

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Harekete geçildi milyonlarca kişi şikayetçiydi! Online alışveriş yapanlar dikkat! Ürünlerinizi artık böyle teslim alacaksınız

Bilindiği üzere bir süre önce marketlerden ve ya mağazalardan alışveriş yapıldığında ürünlerinizi poşetsiz alınabiliyor.

Harekete geçildi milyonlarca kişi şikayetçiydi! Online alışveriş yapanlar dikkat! Ürünlerinizi artık böyle teslim alacaksınız

Ancak internet üzerinden alışveriş yapıldığında böyle bir seçenek bulunmuyordu.

Harekete geçildi milyonlarca kişi şikayetçiydi! Online alışveriş yapanlar dikkat! Ürünlerinizi artık böyle teslim alacaksınız

Dolayısıyla da hem poşete para verip hem de doğanın kirlenmesinin önüne geçilemiyordu.

Harekete geçildi milyonlarca kişi şikayetçiydi! Online alışveriş yapanlar dikkat! Ürünlerinizi artık böyle teslim alacaksınız

ARTIK POŞETSİZ TESLİMAT SEÇENEĞİ OLACAK!

KDK, online satış yapan firmaların, tüketicilere zorunlu olarak poşet satışı yaptığı ürünlerin alışveriş sepeti veya kasayla verilebilecekken poşet satışıyla tüketiciye ve çevreye zarar verildiğini savundu.

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