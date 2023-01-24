BAŞLADI | A101 24-26 Ocak 2023 aktüel ürünler KATALOĞU! 4 litrelik sabun çeşidi adet 44, 50 TL! TV koltuğu, VS2 elektrikli Moped, telefon...
A101 24-26 Ocak 2023 tarihli yeni aktüel katalog ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, koltuk çeşitleri, çok amaçlı dolap çeşitleri, elektrikli moped, kışlık giyim ve ev tekstili ürünleri, züccaciye ve temizlik ürünleri uygun fiyatlarla yer aldı. İşte A101 indirimli ürünler kataloğu tam liste.
A101 zincir marketlerinin bu hafta geçerli olan indirimli ürünleri açıklandı. Güncel A101 kataloğu büyük merakla beklenirken dev kampanyanın başladığı duyuruldu. İşter 24 Ocak'taki ürünleri alın ister 26 Ocak 2023 Perşembe gününü bekleyin! Satışta olan ve satışa çıkacak ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte A101 24-26 Ocak 2023 aktüel ürünler KATALOĞU full tamamı!
Moda Life TV Koltuğu 5.490 TL
Moda Life Yakalı Sandıklı 3'lü Kanepe 4.490 TL
FLY Ariane Çok Amaçlı Konsol 1.290 TL
FLY Panovit Evyeli Mini Mutfak 3.490 TL
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 990,90 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 899,90 TL
Aynalı Banyo Dolabı 429,90 TL
Koltuk Örtüsü 170x210 cm 79,95 TL
Çift Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 129 TL
Tek Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 109 TL
Bay / Bayan Balıkçı Yaka Triko Kazak 79,95 TL
LAV Kulplu Çay Bardağı 11,95 TL
LAV Tokyo Saklama Kabı 2600 cc 69,95 TL
LAV Tokyo Saklama Kabı 1500 cc 49,95 TL
LAV Tokyo Saklama Kabı 880 cc 39,95 TL
Borcam Dikdörtgen Cam Tepsi 109,95 TL
Cam Matara 750 ml 49,95 TL
Borosilikat Kupa 3'lü 39,95 TL
Matara 1 Litre 22,50 TL
Beslenme Kabı Çeşitleri 18,50 TL
Renkli Baharat ve Erzak Küreği 12'li 12,95 TL
Plastik Saklama Kabı 3'lü 18,50 TL
Benekli Kase 350 ml 9,95 TL
Deco Trend Saklama Kabı 3x1,2 Litre 27,50 TL
Karma Plastik Ürünler 34,95 TL
Volta VS2 Elektrikli Moped 14.999 TL
Robbom Gold Büyük Boy Valiz 599 TL
Robbom Gold Orta Boy Valiz 499 TL
Robbom Gold Kabin Boy Valiz 329 TL
Rubenis Bay / Bayan Şemsiye 99,95 TL
Düzenleyici Çeşitleri 24,95 TL
Piranha Avuç Taşlama 299 TL
Yetişkin Toka Çeşitleri 4,95 TL
Piranha 12 Parça Halı ve Maket Bıçağı Seti 79,95 TL
Piranha Lehim Havya Seti 79,95 TL
Piranha Dijital Kumpas 89,95 TL
Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Tekli Priz 99,95 TL