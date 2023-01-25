TOKİ kapıları açtı başvurular başladı! Kıyıda köşede 30 bin TL’si olan yaşadı! Net brüt 64-47 m2 2+1, 3+1 daire! Ayda 1.500 TL taksit verene...

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Özellikle İstanbul ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere henüz kura çekimi yapılmayan illerde ikamet edenler heyecanla kendi illeri için kura çekiminin yapılacağı günü bekliyor. Bir yandan da TOKİ ayrı konut satışlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2+1, 3+1 daireler 300 bin TL'den (Brüt m2 64,71 - Net m2 47,2 - KDV Oranı %1,00) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Söz konusu bu evler için de başvurular alındıktan sonra kura çekimi yapılacak. İşte detaylar!