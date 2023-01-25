TOKİ kapıları açtı başvurular başladı! Kıyıda köşede 30 bin TL'si olan yaşadı! Net brüt 64-47 m2 2+1, 3+1 daire! Ayda 1.500 TL taksit verene...
TOKİ'den yeni dev ilan yayımlandı! Başvurular başladı! Cebinde, bankasında, yastık altında 30 bin TL'si olanlara müjde! 300 bin TL'lik 2+1, 3+1 evler ayda 1.500 TL taksitle alıcılarını bekliyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin ilanlarını yakından takip ediyor. TOKİ yeni ilanlarını yayımlar yayımlamaz vatandaşlar hemen akın ediyor. Bu noktada yeni ilanlar da yoğun ilgi görüyor. İşte yeni ilan hakkında detaylı bilgiler.
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Özellikle İstanbul ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere henüz kura çekimi yapılmayan illerde ikamet edenler heyecanla kendi illeri için kura çekiminin yapılacağı günü bekliyor. Bir yandan da TOKİ ayrı konut satışlarına devam ediyor. Bu kapsamda 2+1, 3+1 daireler 300 bin TL'den (Brüt m2 64,71 - Net m2 47,2 - KDV Oranı %1,00) başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Söz konusu bu evler için de başvurular alındıktan sonra kura çekimi yapılacak. İşte detaylar!
TOKİ İNTERNET SİTESİNDE YENİ İLANLARINI YAYIMLADI!
Çorum'da 2+1, 3+1 daireler 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Peşinat oranı %10, peşinat tutarı 30 bin TL, vade sayısı 180, başlangıç taksit bedeli 1.500 TL olarak açıklandı.