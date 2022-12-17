İŞKUR biraz önce duyurdu! 17-31 Aralık deneyim şartı yok! En az 5.500 TL maaşla işçi, personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve kadrolar
İŞKUR tarafından sağlanan bu ilanlarla birlikte vatandaşların yüzleri gülecek. İşe alınacak 88.364 vaatndaş arasında büyük bir bölümü için iş deneyimi ya da vasıf aranmayacağı bildirilmektedir. Böylece birçok kişinin işsizlik yarasına merhem olacak gibi görünmekte.
17.12.2022 09:42 - Son Güncelleme: 17.12.2022 09:42
Aynı zamanda bulaşıkçı ve vasıfsız işçi alımlarının da olacağı bildiriliyor. Bu alanlarda çalışmak isteyenlerin bir an önce İŞKUR başvurusu yapmaları gerekiyor.