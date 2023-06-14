Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: ''İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz''

Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ara zam ve en düşük memur maaşı 22 bin TL hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" dedi.