Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: ''İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz''

Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: ''İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz''

Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: ''İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz''
14.06.2023 13:12 - Son Güncelleme: 14.06.2023 13:12

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:51
Türk sinemasının efsanesi...
Güncel 02:07
Jandarma Genel Komutanlığından...
Güncel 01:03
70 saat sonra İkitelli'deki...
Güncel 21:54
Başkan Erdoğan ve İlham...
Güncel 02:48
Bakan Yerlikaya açıkladı! 47...
Güncel 03:35
Başkan Erdoğan Azerbaycan’da...
Güncel 01:03
Mersin'de tefecilere Özel...
Güncel 05:11
CHP'li Milletvekili Çakır...
Güncel 01:18
CHP yandaşı Fatih Portakal...
Güncel 01:24
Yargıtay Başsavcılığından...
Güncel 04:45
Başkan Erdoğan’a KKTC’de sevgi...
Güncel 08:09
Başkan Erdoğan'dan KKTC'de...

Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ara zam ve en düşük memur maaşı 22 bin TL hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA