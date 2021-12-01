Başkan Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi! AGİ ve asgari ücret için yüzleri güldürecek açıklama geldi! Çok büyük bir artış olacak. 7 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücretle ilgili yaşanan tüm son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücret ile ilgili müjdeyi verdi. Yapılan açıklamaların ardından gözler asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması