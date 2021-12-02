İlkokul ve lise mezunu 4. 645 temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alınacak! İŞKUR 2 aralık güncel iş ilanları! Başvuru şartları belli oldu
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) güncel iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden hem işçi arayanlar hem de iş arayanlar yararlanabiliyor. Hemen hemen her gün İŞKUR'un iş ilanları güncelleniyor. İşçi ve personel alım ilanları 2 aralık 2021 itibariyle yenilendi. İŞKUR ile 3.262 temizlik personeli ve 1.383 güvenlik görevlisi alım ilanı yayınlandı. Hem silahlı hem silahsız tam 1.383 güvenlik görevlisi alınacak. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? İşte tüm detaylar...
İlkokul mezunu ve lise mezunu olup temizlik personeli ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyenlere güzel haber İŞKUR'dan geldi. En az lise mezunu silahlı- silahsız 1.383 güvenlik görevlisi ve en az ilkokul mezunu 3.262 temizlik görevlisi alınacak. Başvurular Türkiye'nin bir çok ilinden kabul edilecek. Temizlik güvenlik görevlisi iş ilanları hem kamuda hem de özel sektörden yayınlandı. İşte başvuru detayları ve temizlik personeli ve güvenlik görevlisi maaşları...
1.383 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI
İŞKUR üzerinden 1.383 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı olması gerekioyr.
esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine girdikten sonra açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Güvenlik Görevlisi" yazarak ara tuşuna tıklayın. Ardından açılan sayfada Güvenlik Görevlisi alımına ilişkin tüm ilanlara ulaşabilirsiniz.
3.262 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilkokul mezunu 3.262 temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı.
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın.