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Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini tanıtacak! İşte müthiş özellikleri ve yatırım destekleri

Türkiye için tarih gün... İlk yerli otomobili bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşü ile tanıtılacak. 5 firmanın ortak katılımı ile üretilen otomobil Bursa'da üretilecek. Elektrikli yerli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak. Bursa'ya yapılacak tesiste toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. İşte yerli otomobilin müthiş özellikleri ve yatırım destekleri...

27.12.2019 15:27 - Son Güncelleme: 27.12.2019 15:38
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini tanıttı! İşte müthiş özellikleri ve yatırım destekleri

Türkiye'nin ilk yerli otomobili bugün tanıtılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan otomobille birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçecek. Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve 5 ayrı modelde üretim yapılacak.

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini tanıttı! İşte müthiş özellikleri ve yatırım destekleri

Karar'ın "Destekler" başlıklı 3. maddesinde bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesinin şu desteklerden yararlandırılacağı belirtildi:

1-Gümrük vergisi muafiyeti
2-KDV istisnası
3-KDV iadesi
4-Vergi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 100, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100)

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini tanıttı! İşte müthiş özellikleri ve yatırım destekleri

5-Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl)
6- Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl)
7-Nitelikli personel desteği (azami 360 milyon TL)

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini tanıttı! İşte müthiş özellikleri ve yatırım destekleri

8- Faiz ve/veya kar payı desteği (gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz ve/veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren 10 yıl)
9- Yatırım yeri tahsisi
10-Alım garantisi

Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini tanıttı! İşte müthiş özellikleri ve yatırım destekleri

Yatırım tutarı 22 milyar olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin bazı ayrıntılar belli oldu. Karar göre yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.

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