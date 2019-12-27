Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini tanıtacak! İşte müthiş özellikleri ve yatırım destekleri
Türkiye için tarih gün... İlk yerli otomobili bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşü ile tanıtılacak. 5 firmanın ortak katılımı ile üretilen otomobil Bursa'da üretilecek. Elektrikli yerli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak. Bursa'ya yapılacak tesiste toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. İşte yerli otomobilin müthiş özellikleri ve yatırım destekleri...
Karar'ın "Destekler" başlıklı 3. maddesinde bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesinin şu desteklerden yararlandırılacağı belirtildi:
1-Gümrük vergisi muafiyeti
2-KDV istisnası
3-KDV iadesi
4-Vergi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 100, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100)
Yatırım tutarı 22 milyar olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin bazı ayrıntılar belli oldu. Karar göre yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.