Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk yerli otomobilini tanıtacak! İşte müthiş özellikleri ve yatırım destekleri

Yatırım tutarı 22 milyar olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin bazı ayrıntılar belli oldu. Karar göre yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak.