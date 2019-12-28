28 Aralık emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı son dakika seyyanen zam oranı açıklaması! Emekli maaşı son dakika seyyanen zam miktarı merak ediliyor. Bu bağlamda Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, "TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Milyonlarca memur emeklisi hem daha önce imzalanan toplu sözleşmeye göre yapılması planlanan 2019 Temmuz maaş zammını hem 2019 yılı ilk altı aylık dönem sonunda ortaya çıkacak olan enflasyon rakamlarına bağlı olarak enflasyon farkı zammını hem de hükumetle yetkili sendika arasında bu yıl yeniden masaya oturularak gelecek 2 yıl için elde edilecek maaş zammını merak ediyordu. Detaylar takvim.com.tr'de.

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