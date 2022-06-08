Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok konu başlığı altında geliştirmiş olduğu 20'ye yakın sosyal yardım modeli ile ülke sınırları içerisinde yaşayan ve özellikle ekonomik anlamda dezavantajlı olarak değerlendirilen ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve diğer anlamlarda hizmetler sunmaktadır.