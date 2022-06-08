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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan ve bazı konular açısından dezavantajlı olarak değerlendirilen vatandaşlara, devletin birçok kurumu tarafından hem nakdi hem de diğer alanlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda yeni bir açıklamaya daha imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli aileleri ve çocuklarını yakından ilgilendiren iki yeni müjde verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım açıklamalarına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
08.06.2022 11:10 - Son Güncelleme: 08.06.2022 11:10
Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok konu başlığı altında geliştirmiş olduğu 20'ye yakın sosyal yardım modeli ile ülke sınırları içerisinde yaşayan ve özellikle ekonomik anlamda dezavantajlı olarak değerlendirilen ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve diğer anlamlarda hizmetler sunmaktadır.

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Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Bu kapsamda her yıl hizmet içeriklerini güncelleyen kurum, bu yıl da hem güncel ücretler hem de yılın yeni modelleri ile hizmetlerine devam etmektedir.

Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Sosyal Hizmet Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yardımlarını ileten kurum, ilgili gruplar içerisinde yer alan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.

Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli ailelere sunulan sosyal yardım modeli hizmetlerine ilişkin yeni bir açıklamaya imza atarak, kurumun hizmet kapsamını daha da genişleteceğini müjdeledi.

Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli aileler için iki yeni projenin daha geliştirildiğini ve söz konusu projelerden birinin dar gelirli ailelerin çocuklarını kapsadığını belirtti.

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