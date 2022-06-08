Başkan Erdoğan resmen açıkladı: Dar gelirli ailelere ek ödenek ve çocuklarına da eğitim desteği müjdesi geldi! İşte başvuru şartları
Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan ve bazı konular açısından dezavantajlı olarak değerlendirilen vatandaşlara, devletin birçok kurumu tarafından hem nakdi hem de diğer alanlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu kapsamda yeni bir açıklamaya daha imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli aileleri ve çocuklarını yakından ilgilendiren iki yeni müjde verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım açıklamalarına ilişkin ayrıntılar
08.06.2022 11:10 - Son Güncelleme: 08.06.2022 11:10
Sosyal Hizmet Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yardımlarını ileten kurum, ilgili gruplar içerisinde yer alan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli ailelere sunulan sosyal yardım modeli hizmetlerine ilişkin yeni bir açıklamaya imza atarak, kurumun hizmet kapsamını daha da genişleteceğini müjdeledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli aileler için iki yeni projenin daha geliştirildiğini ve söz konusu projelerden birinin dar gelirli ailelerin çocuklarını kapsadığını belirtti.