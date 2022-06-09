Asgari ücretli, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! Temmuz'da %39,67 zam! 8.688 TL! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon ve fark HESABI ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz'daki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz" açıklamasının ardından asgari ücrete ara zamla ilgili 2 formül gündeme geldi. 6 aylık enflasyon oranlarının netleşmesine çok az bir süre kaldı. 5 aylık veri açıklandı, geriye yalnızca 1 veri kaldı. Söz konusu 2 formülden biri uygulanırsa asgari ücrete zam kesin! Asgari ücretli, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! İşte TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon ve fark HESABI ile yeni maaşlar...