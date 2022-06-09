Asgari ücretli, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! Temmuz'da %39,67 zam! 8.688 TL! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon ve fark HESABI ile...
Asgari ücrete 6 aylık enflasyon, yıllık 'enflasyon farkı' ile zam! % 39.67 ya da 24.75! İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, İŞKUR ve stajyer ödemeleri hepsi artıyor. 10 milyondan fazla kişiye bahar havası estirecek haber! Temmuz ayına artık sayılı günler kaldı. TÜİK'in Haziran enfasyon verileri açıklanacak. 6 aylık enflasyon oranı belli olduğunda memur emeklilere zam gelecek. Asgari ücretliler de kendileri için bir ara zam olup olmadığını merak ediyor. Bu noktada yeni açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücrete 2 formülden biri ile zam gelebilir. İşte bu formüllerin detayları ve Asgari ücretli, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon ve fark HESABI...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz'daki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz" açıklamasının ardından asgari ücrete ara zamla ilgili 2 formül gündeme geldi. 6 aylık enflasyon oranlarının netleşmesine çok az bir süre kaldı. 5 aylık veri açıklandı, geriye yalnızca 1 veri kaldı. Söz konusu 2 formülden biri uygulanırsa asgari ücrete zam kesin! Asgari ücretli, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde! İşte TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon ve fark HESABI ile yeni maaşlar...
ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI, GELECEK Mİ? TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM OLACAK MI?
Asgari ücrete zamla ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz'daki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Asgari ücrete Temmuz zammı yapılabilmesi için öncelikle yasal düzenleme gerekiyor. Aralık'ta toplanan Asgari Ücret Komisyonu, düzenleme yapılırsa ara toplantı yapıp Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyebilecek.
Bu formülde Aralık'ta yapılan yüzde 50.51'lik zam oranı, Temmuz'da açıklanacak yıllık enflasyona tamamlanacak. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu ise yüzde 2.97 tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 39.67, Haziran sonu itibariyle yıllık enflasyon da yüzde 75.25 çıkabilecek. İlk formül uygulanırsa asgari ücrete yüzde 39.67, ikinci formül uygulanırsa yüzde 24.75 (75.25-50.5) zam olabilecek.