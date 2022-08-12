Başkan Erdoğan duyurdu! Tarım Kredi’de fiyatlar alaşağı oldu! 1,2,5 LT Ayçiçek yağı, şeker, un, süt fiyatlarında çılgınlık! Görülmemiş İNDİRİM geliyor!

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlatılacak indirim ile ilgili konuştu. İndirimler ile ilgili olarak "Marketlerde vatandaşı dara sokanlara, piyasanın dengesini bozanlara hizaya getirecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta et olmak üzere pek çok ürün grununda indirim yapılacağının müjdesini verdi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Marketlerde vatandaşımızı dara sokanlar; Tarım Kredi Kooperatif talimatı aldı. Koyun kuzu etinde yüzde 25 indirim başlattık. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Zeytinyağı ayçiçek yağında da 20-30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidilecek. Talimatımız şu sen başa baş noktasında çalışacaksın kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın. Tarım Kredi Kooperatifi bu amaçla çalışmalarını hızlandıracak.''