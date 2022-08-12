Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Tarım Kredi'de indirim tarihi belli oldu | Tarım Kredi'de indirime giren ürünler listesi
Son dakika haberine göre Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri'nde 33 temel tüketim ürününde 15 Ağustos'tan itibaren indirimli satış başlayacak. İndirim müjdesini Başkan Erdoğan dün yaptığı konuşmada vermişti. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada indirime girecek ürünlerin listesi paylaşıldı. Ürünlerin indirimli fiyatlarıyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.
Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.
Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.
Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.
MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki hidroelektrik santral açılış töreninde Tarım ve Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde satılan ürünlerde indirim müjdesi vermişti.
Erdoğan konuşmasında, "Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın." ifadelerini kullanmıştı.