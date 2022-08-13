İslam Memiş'ten kritik uyarı! Gram altınınız varsa sakın satmayın! Doların defteri dürüldü! İşte 100 kat kazandıran yatırım!
Altın yatırımcıları uzmanlar tarafından gelen açıklamaları oldukça merak ediyor. Altın alımı ve satımı için n uygun tarihler verildi. FED faiz kararı sonrası dolar ve euro da yaşanan düşüşün ardından altına olan güven arttı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altının zirve yapacağı tarihi açıkladı. İşte altın yorumları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
İslam Memiş tarafından yapılan uyarılar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altına yatırım yapmak isteyenler en uygun zamanı araştırmaya başladı. Uzmanlar tarafındna yapılan uyarılara göre gram altının şimdilik satılmaması gerekiyor. FED faiz kararı sonrası dolar ve euronun düşmeye devam etmesi beklenirken altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği tahmin edildi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...
İslam Memiş, küresel piyasalarda dolar endeksinin gerilediğini belirterek "Uluslararası piyasalarda dolar değer kaybederken yurt içi piyasalarda gücünü korumaya devam ediyor. Yurt içi piyasalarda dolar geniş bant aralığında, 17,80 TL ila 18 TL arasında dalgalanıyor. Hafif toparlanan altının ons fiyatı yeniden 180 dolar seviyesine sarktı. Emtia piyasalarında negatif seyri var. Karışık bir seyir. Piyasaların beklentisi karşılanmadı" açıklamasında bulundu.