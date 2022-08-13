İslam Memiş’ten kritik uyarı! Gram altınınız varsa sakın satmayın! Doların defteri dürüldü! İşte 100 kat kazandıran yatırım!

İslam Memiş tarafından yapılan uyarılar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altına yatırım yapmak isteyenler en uygun zamanı araştırmaya başladı. Uzmanlar tarafındna yapılan uyarılara göre gram altının şimdilik satılmaması gerekiyor. FED faiz kararı sonrası dolar ve euronun düşmeye devam etmesi beklenirken altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği tahmin edildi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...