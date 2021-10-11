Başı darda kalana hızır gibi yetişecek! Günde 6 lira taksitle 5 bin TL alabilirsiniz! Koşul yok, şart yok!

Tüm ihtiyaçlarınız amacıyla 36 aya varan vade fırsatları, uygun faiz oranları ve elastik ödeme seçenekleriyle eş güdümlü başta kamu personeli, emekliler ve özel sektörler çalışanlarına özel olarak İhtiyaç Kredisi Kampanyası sağlanıyor. Üstelik başvurular son derece basit. İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz.