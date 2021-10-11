Emekli ikramiyesiyle sıfırdan başlamıştı! Yoktan var etti şimdi paraya para demiyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Sami Çelik emekli ikramiyesiyle başladığı işte büyük bir başarıyla ulaştı. Manisa'nın Demirci ilçesinde emekli ikramiyesini kullanarak böğürtlen bahçesi kuran girişimci, 12 tona ulaşan üretim kapasitesi ve markasıyla üretime devam ediyor. Çelik, Emekli ikramiyesiyle kurduğu böğürtlen bahçesinden ihracata hazırlanıyor. Çelik ayrıca böğürtlenin bakım isteyen bir ürün olduğunu ancak kazancı ve pazar sorunu olmaması nedeniyle tercih edilebileceğini dile getirdi.