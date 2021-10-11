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Emekli ikramiyesiyle sıfırdan başlamıştı! Yoktan var etti şimdi paraya para demiyor

Pek çok kişi sıfırdan kurduğu işlerde büyük kazanç sağlıyor ve diğer insanların da bu işi yapmasına örnek oluyor. Bunun son örneği Sami Çelik. Uzman çavuşluktan emekli olduktan sonra 2007'de köyüne gelen Sami Çelik, aldığı 5 dönüm araziye böğürtlen fidesi dikti. Kazancı ve pazar sorunu olmaması nedeniyle üretimini hızla artıran Çelik, dondurulmuş ürün deposu kurdu. Böğürtlen tarımının bölgeye yayılmasına öncülük eden Sami Çelik'in hedefi Demirci'yi böğürtleniyle tanınan bir ilçe haline getirebilmek. Reçel haline getirdiği ürünler için marka tescili alan Çelik, yıllık 12 ton üretime ulaşarak ihracat pazarlarına adım atmaya hazırlanıyor.

11.10.2021 10:03 - Son Güncelleme: 11.10.2021 10:03
Emekli ikramiyesiyle sıfırdan başlamıştı! Yoktan var etti şimdi paraya para demiyor

Emekli ikramiyesiyle sıfırdan başlamıştı! Yoktan var etti şimdi paraya para demiyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Sami Çelik emekli ikramiyesiyle başladığı işte büyük bir başarıyla ulaştı. Manisa'nın Demirci ilçesinde emekli ikramiyesini kullanarak böğürtlen bahçesi kuran girişimci, 12 tona ulaşan üretim kapasitesi ve markasıyla üretime devam ediyor. Çelik, Emekli ikramiyesiyle kurduğu böğürtlen bahçesinden ihracata hazırlanıyor. Çelik ayrıca böğürtlenin bakım isteyen bir ürün olduğunu ancak kazancı ve pazar sorunu olmaması nedeniyle tercih edilebileceğini dile getirdi.

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Emekli ikramiyesiyle sıfırdan başlamıştı! Yoktan var etti şimdi paraya para demiyor

2007'DE BAŞLADI

Uzman çavuşluktan emekli olduktan sonra 2007'de köyüne gelen Sami Çelik, aldığı 5 dönüm araziye böğürtlen fidesi dikti. Kazancı ve pazar sorunu olmaması nedeniyle üretimini hızla artıran Çelik, dondurulmuş ürün deposu kurdu.

Emekli ikramiyesiyle sıfırdan başlamıştı! Yoktan var etti şimdi paraya para demiyor

Reçel haline getirdiği ürünler için marka tescili alan Çelik, yıllık 12 ton üretime ulaşarak ihracat pazarlarına adım atmaya hazırlanıyor.

Emekli ikramiyesiyle sıfırdan başlamıştı! Yoktan var etti şimdi paraya para demiyor

Böğürtlen tarımının bölgeye yayılmasına öncülük eden Çelik'in hedefi Demirci'yi böğürtleniyle tanınan bir ilçe haline getirebilmek.

Emekli ikramiyesiyle sıfırdan başlamıştı! Yoktan var etti şimdi paraya para demiyor

2019 mahalli idareler seçimlerinde İrişler mahalle muhtarlığına da seçilen Sami Çelik, AA muhabirine yıllardır hayalinde çiftçilik yapmak olduğunu, emekli olduktan sonra ilçede çokça yapılan kiraz, badem, cevize alternatif ürünleri araştırdığını belirtti.

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