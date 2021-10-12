Bugün sepete attığınız her şeyde indirim var! BİM resmen duyurdu! Yarı yarıya...

BİM market alışverişi yapacaklar indirimler hakkında bilgi almaya çalışıyor. 12 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta BİM mağazalarında bebek ürünleri için birçok ihtiyaçlarınızı telafi edebilirsiniz. Özellikle erkek iç giyim ve kadın iç giyim ürünlerinde de indirim müjdesi verildi. Akla gelebilecek daha pek çok ürün 12 Ekim'de büyük bir indirime tabi tutulacak.