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Bugün sepete attığınız her şeyde indirim var! BİM resmen duyurdu! Yarı yarıya...

BİM'de bu hafta indirimleri 12 Ekim 2021 aktüel kataloğunun yayımlanmasıyla belli oldu. Bebek kıyafetleri, iç çamaşır ürünleri, yiyecek, içecek ve daha pek çok üründe indirim var.

12.10.2021 08:27 - Son Güncelleme: 12.10.2021 08:27
Bugün sepete attığınız her şeyde indirim var! BİM resmen duyurdu! Yarı yarıya...

BİM market alışverişi yapacaklar indirimler hakkında bilgi almaya çalışıyor. 12 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta BİM mağazalarında bebek ürünleri için birçok ihtiyaçlarınızı telafi edebilirsiniz. Özellikle erkek iç giyim ve kadın iç giyim ürünlerinde de indirim müjdesi verildi. Akla gelebilecek daha pek çok ürün 12 Ekim'de büyük bir indirime tabi tutulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün sepete attığınız her şeyde indirim var! BİM resmen duyurdu! Yarı yarıya...

Organik 2'li Bebek Takım

Bugün sepete attığınız her şeyde indirim var! BİM resmen duyurdu! Yarı yarıya...

Desenli Organik Bebek Çorabı

Bugün sepete attığınız her şeyde indirim var! BİM resmen duyurdu! Yarı yarıya...

2'li Organik Çorap Kadın-Erkek

Bugün sepete attığınız her şeyde indirim var! BİM resmen duyurdu! Yarı yarıya...

Büstiyer Takım Organik Kadın

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