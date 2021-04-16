Kredi faiz oranlarında Cuma indirimi! 16 Nisan Vakıfbank, Akbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları! Nisan bir geldi pir geldi!

Nisan ayı bir geldi pir geldi! Kredi faiz oranlarına fırsat üstüne fırsat geliyor. Banka müşterileri ise şubelere uğrayarak, mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetlerine ulaşarak taşıt, konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapmak üzere bilgi alıyor. Her banka belirli tarihlerde yeni avantajlarını müşterilerine sunuyor. Nisan ayında kredi faiz oranlarında bankaların yeni teklifleri duyuruluyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki rekabeti de hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Peki, 16 Nisan Cuma itibariyle bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte en avantajlı teklifler!