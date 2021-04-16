Kredi faiz oranlarında Cuma indirimi! 16 Nisan Vakıfbank, Akbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları! Nisan bir geldi pir geldi!
Nisan ayının ortasında kredi faiz oranlarında yapılan indirimler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı son sürat devam ediyor. Bu noktada bazı bankalar vatandaşı rahatlatacak düzeyde faiz oranlarında indirim yaparken, bazıları da oranları yükseltiyor. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekecekler olanlar tarafından araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. İşte 16 Nisan 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
Nisan ayı bir geldi pir geldi! Kredi faiz oranlarına fırsat üstüne fırsat geliyor. Banka müşterileri ise şubelere uğrayarak, mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetlerine ulaşarak taşıt, konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapmak üzere bilgi alıyor. Her banka belirli tarihlerde yeni avantajlarını müşterilerine sunuyor. Nisan ayında kredi faiz oranlarında bankaların yeni teklifleri duyuruluyor. Yeni ayla beraber bankaların faiz oranlarındaki rekabeti de hız kazandı. Bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Peki, 16 Nisan Cuma itibariyle bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte en avantajlı teklifler!