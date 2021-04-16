RAMAZAN İMSAKİYE
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Dogecoin (DOGE) taş üstünde taş bırakmadı! Kırdığı rekorla yüzde 130'dan fazla değer kazandı! Dogecoin neden yükseldi?

Dogecoin (DOGE) ne kadar, kaç TL/dolar? Sorusu sabah saatlerinden itibaren en merak edilen konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasının popüler para birimi olan DOGE coinin toplam piyasa değerinde rekor bir yükselme yaşandı. Son dönemlerde Dogecoin ile ilgili tweet atmayan Elon Musk, "Doge Barking at the Moon" ifadelerini kullanarak yeni bir tweet attı. Bu gelişmelerin ardından DOGE yeniden yükselişe geçti. Bu noktada, Dogecoin yatırımcıları gelen rekor artışla birlikte yeni fiyat bandını araştırıyor. DOGE USDT 16 Nisan sabahı 2 TL sınırına dayandı. Peki DOGE coin için yükseliş ne kadar sürecek? Dogecoin kaç dolar? İşte cevabı!

16.04.2021 06:49 - Son Güncelleme: 16.04.2021 06:49
Elon Musk Tek Tweetiyle Bu Altcoin’i Uçurdu: Ayda…!

Kripto para piyasasının en popüler para birimlerinden olan DOGE coin tüm zamanların rekorunu kırmaya devam ediyor. Dogecoin fiyatı bir anda 0,267058 doları gördü. Öte yandan Dogecoin için; Tiktok fenomenleri, milyarder iş insanı Elon Musk ve ünlü Reddit grubu SatoshiStreetBets tarafından gösterilen yoğun ilgiyle birlikte büyük bir yol katettiği düşünülüyor. Peki, Dogecoin (DOGE) neden yükseldi? Yükselmeye devam edecek mi? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde!

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Elon Musk Tek Tweetiyle Bu Altcoin’i Uçurdu: Ayda…!

POPÜLER ALTCOİN DOGECOİN, ELON MUSK'UN TWEETİYLE UÇTU

Bu ayın başlarında beyniyle bir video oyunu oynayan maymunun görüntülerini paylaşarak dünyayı şaşkına çeviren milyarder Elon Musk, neredeyse bir ay süren aradan sonra bir kez daha Dogecoin hakkında tweet atıyor.

Elon Musk Tek Tweetiyle Bu Altcoin’i Uçurdu: Ayda…!

Elon Musk'ın şirketlerinden biri Neuralink, 9 Nisan'da, beynine çip yerleştirilmiş bir maymunun oyun oynadığı görüntüleri paylaştı. Şimdi ise Elon Musk'un çipi insanlar üzerinde bu yıl denemeye başlaması bekleniyor.

Elon Musk Tek Tweetiyle Bu Altcoin’i Uçurdu: Ayda…!

15 NİSAN'DA YİNE TWEET ATTI!

Bir dizi şifreli emoji tweetinin ardından Elon Musk, İspanyol sanatçı ve heykeltıraş Joan Miró'nun en sevdiği kripto para birimine atıfta bulunarak "Ayda Köpek Havlaması" yerine "Ayda Havlayan Doge" adını verdiği bir resmini tweetledi.

Elon Musk Tek Tweetiyle Bu Altcoin’i Uçurdu: Ayda…!

YÜZDE 130'DAN FAZLA DEĞER KAZANDI

DOGE, Elon Musk'un tweet'inden bu yana neredeyse yüzde 28 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kripto para haftalık bazda ise yüzde 130'dan fazla değer kazandı.