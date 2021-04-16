Dogecoin (DOGE) taş üstünde taş bırakmadı! Kırdığı rekorla yüzde 130'dan fazla değer kazandı! Dogecoin neden yükseldi?
Dogecoin (DOGE) ne kadar, kaç TL/dolar? Sorusu sabah saatlerinden itibaren en merak edilen konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasının popüler para birimi olan DOGE coinin toplam piyasa değerinde rekor bir yükselme yaşandı. Son dönemlerde Dogecoin ile ilgili tweet atmayan Elon Musk, "Doge Barking at the Moon" ifadelerini kullanarak yeni bir tweet attı. Bu gelişmelerin ardından DOGE yeniden yükselişe geçti. Bu noktada, Dogecoin yatırımcıları gelen rekor artışla birlikte yeni fiyat bandını araştırıyor. DOGE USDT 16 Nisan sabahı 2 TL sınırına dayandı. Peki DOGE coin için yükseliş ne kadar sürecek? Dogecoin kaç dolar? İşte cevabı!
16.04.2021 06:49
- Son Güncelleme: 16.04.2021 06:49
Kripto para piyasasının en popüler para birimlerinden olan DOGE coin tüm zamanların rekorunu kırmaya devam ediyor. Dogecoin fiyatı bir anda 0,267058 doları gördü. Öte yandan Dogecoin için; Tiktok fenomenleri, milyarder iş insanı Elon Musk ve ünlü Reddit grubu SatoshiStreetBets tarafından gösterilen yoğun ilgiyle birlikte büyük bir yol katettiği düşünülüyor. Peki, Dogecoin (DOGE) neden yükseldi? Yükselmeye devam edecek mi? İşte yatırımcıların merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde!