Alan aldığına bin pişman! Gram altın fiyatları artık zarara düşürüyor! Makas farkı çok düşük! Çeyrek altında durumlar çok fena!
Alan aldığına bin pişman! Gram altın fiyatları artık ... Haberimizin içerisinden basitçe çok seçim edilen gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını ulaşabilir ve öteki altın çeşitlerinin de maliyetlerini basitçe bilebilirsiniz. Asırlardır 'yatırım' sözcüğünün altında bir hayli birikim uyur. Birikim yapmak isteyenler ise özellikle uzun vadeliyse altından yana seçimini kullanır. Özellikle ülkemizin en sevdiği yatırımların arasında altın yatırımı hep dikkat çekmiştir. Teknolojinin gelişmesinin ardından birçok kripto para gündemde yerini alsa bile halen milyonlarca vatandaş 'ana baba usulü' olarak adlandırdıkları altın yatırımını ön plana alıyorlar.
Alan aldığına bin pişman! Gram altın fiyatları artık zarara düşürüyor! Güncel altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalar yaparak konu hakkında geniş bir bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle altın yatırımı yapan kişiler günde en az bir kere, Google üzerinden "Altın fiyatları ne kadar", "Çeyrek altın ne kadar", "Gram altın ne kadar" gibi sorgulara cevap arıyor. Altın fiyatları günde birçok kez düşüş ve yükseliş yaşar. Sabit olarak kalmayan fiyatlar bazen dip seviyeleri görürken bazen de dikkat çekecek şekilde tavan seviyelerine çıkar
Altın fiyatları Google gibi arama motorlarına konu oldu. Gram altın alış fiyatı 453,53 TL olurken satış fiyatı 453,63 TL oluyor. Aradaki makas farkı ise çok az olarak alacakların ve satacakların dikkatini çekti fakat durum çeyrek altında bu şekilde değil. Çeyrek altın alış fiyatı 723,00 TL – satış fiyatı 747,00TL olarak belirlendi. Sık sık tercih edilen bu iki altın fiyatlarının hemen aynında diğer altın fiyatları da merak edildi.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.895,00TL – satış fiyatı 2.979,00,00 TL olurken yarım altın alış fiyatı 1.446,00 TL – satış fiyatı 1.493,00 TL olarak tablolara işlendi.
Ons altın alış fiyatı 1.746 TL – satış fiyatı 1.746,35TL, 22 ayar bilezik alış fiyatı 412,71 TL – satış fiyatı 415,20 TL olarak fiyatları belirlendi.
ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 52 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 52 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 450 bin 560 lirayı, en yüksek ise 454 bin 52 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 454 bin 52 liradan tamamladı.