Bankaların faiz oranlarına inat İNG'den 0 faizli ihtiyaç kredisi müjdesi! Kampanya başladı hem 24 ay vadeli hem de faizsiz!
Kredi çekmek isteyenlere İNG'den faizsiz kredi çekme imkanı. İnternet adresleri üzerinden yeni bir kampanya başlattıklarını duyuran banka yüksek faizli bankalara inat sıfır faizle ihtiyaç kredisi vereceklerini duyurdu. İNG'nin bu kampanyasından faydalanmak için Turuncu Ekstra programına katılıp aylık harcamalarınızın 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Banka Kartı'nız ile yapmanız yeterli olacak. İşte detaylı bilgiler...
Kredi çekmek isteyen milyonlarca kişi bankaların yüksek faiz oranlarından yakınıyor. İNG Bank'ın başlattığı yeni kampanya vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. Hem 24 ay vadeli hem de faizsiz! 5 bin TL 0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası yüzleri güldürdü. ING Bank internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kampanyanın detayları tek tek açıklandı. İşte detaylar...
ING yeni başlattığı kampanya kamsamında kredi çekmek isteyen anca faiz ödemekten kaçınan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Nasıl mı? Gelin hep birlikte bakalım...
ING, ''Hiç faizsiz kredi olur mu? ING'de olur!'' diyerek yepyeni bir kampanya başlattıkları müjdesini verdi. İşte kampanyanın tüm detayları;
Yapılan açıklamada kampanyanın detayları şöyle verildi;
''Kredi faiziniz ne olursa olsun, Turuncu Ekstra programı kapsamında alacağınız nakit iade ile kredinizi faizsiz gibi veya indirimli yansıyan faiz oranları ile ödeyebilirsiniz.
Bunun için, Turuncu Ekstra programına katılıp aylık harcamalarınızın 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Banka Kartı'nız ile yapmanız yeterli.