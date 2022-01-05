Bankaların faiz oranlarına inat İNG'den 0 faizli ihtiyaç kredisi müjdesi! Kampanya başladı hem 24 ay vadeli hem de faizsiz!

Yapılan açıklamada kampanyanın detayları şöyle verildi;

''Kredi faiziniz ne olursa olsun, Turuncu Ekstra programı kapsamında alacağınız nakit iade ile kredinizi faizsiz gibi veya indirimli yansıyan faiz oranları ile ödeyebilirsiniz.

Bunun için, Turuncu Ekstra programına katılıp aylık harcamalarınızın 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Banka Kartı'nız ile yapmanız yeterli.