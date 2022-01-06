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Haberler Ekonomi Günde 101 TL'ye ev sahibi olma şansı yakalayın! 5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! İşte en uygun konut kredisi

Günde 101 TL'ye ev sahibi olma şansı yakalayın! 5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! İşte en uygun konut kredisi

2022 yılının gelmesinin ardından konut kredisi faiz oranları da güncellendi. 2022 Ocak ayı itibariyle ev sahibi olmak isteyenlere cazip oranlı krediler sunuluyor. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan düşük faizli konut kredilerinde esnek ödeme seçenekleri de sunuluyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finans ve Akbank'ın cazip konut kredilerinden yararlanarak tüm vatandaşların yeni yılda ev sahibi olması sağlanacak. İşte en uygun konut kredisi faiz oranları

takvim.com.tr
06.01.2022 12:11 - Son Güncelleme: 06.01.2022 12:11
5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! Günde 101 TL’ye ev sahibi olma şansı yakalayın! İşte en uygun konut kredisi

Ziraat, Vakıf, Halkbank Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları

Türkiye'nin bankacılık sektöründe önde gelen üç büyük kamu bankası tarafından en avantajlı oranlarla konut kredileri sunulmaya devam ediyor. Anlaşmalı konut projelerinin yanı sıra %1,20'den başlayan faiz oranları ile sağlanan konut kredilerinde, 120 ay vade seçenekleri de sunulmaktadır.

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5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! Günde 101 TL’ye ev sahibi olma şansı yakalayın! İşte en uygun konut kredisi

Vakıfbank sıfır konutlara özel SarıPanjur Konut Kredisi ile %1,20'den başlayan faizlerle kredi sağlamaya 2022 yılında da devam ediyor.

5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! Günde 101 TL’ye ev sahibi olma şansı yakalayın! İşte en uygun konut kredisi

Ziraat Bankası konut kredilerinde ise birçok kesimden vatandaş için avantajlı oranlar sağlamaktadır. Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut kredisi ile %1,29'dan başlayan faiz oranları ile konut satın almak isteyen tüm emekliler için de finansman sağlayacak.

5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! Günde 101 TL’ye ev sahibi olma şansı yakalayın! İşte en uygun konut kredisi

Yeni yılda Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi kullanmak isteyenlere özel yüzde 1,20'den başlayan en düşük konut kredisi faiz oranları dikkat çekiyor.

5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! Günde 101 TL’ye ev sahibi olma şansı yakalayın! İşte en uygun konut kredisi

Halkbank konut kredilerinde ise diğer iki kamu bankasında olduğu gibi %1,20'den başlayan avantajlı faiz oranları dikkat çekiyor. Ayrıca afet riski altında olan binalar için devlet destekli kentsel dönüşüm kredisi veren Halkbank, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet faiz desteği kapsamında, %1,37 oranıyla kentsel dönüşüm konut kredisi desteği sağlamaktadır.

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