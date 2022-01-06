Günde 101 TL'ye ev sahibi olma şansı yakalayın! 5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! İşte en uygun konut kredisi

Halkbank konut kredilerinde ise diğer iki kamu bankasında olduğu gibi %1,20'den başlayan avantajlı faiz oranları dikkat çekiyor. Ayrıca afet riski altında olan binalar için devlet destekli kentsel dönüşüm kredisi veren Halkbank, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet faiz desteği kapsamında, %1,37 oranıyla kentsel dönüşüm konut kredisi desteği sağlamaktadır.