Günde 101 TL'ye ev sahibi olma şansı yakalayın! 5 Ocak banka kredi faiz oranları alaşağı oldu! İşte en uygun konut kredisi
2022 yılının gelmesinin ardından konut kredisi faiz oranları da güncellendi. 2022 Ocak ayı itibariyle ev sahibi olmak isteyenlere cazip oranlı krediler sunuluyor. Kamu bankaları öncülüğünde başlayan düşük faizli konut kredilerinde esnek ödeme seçenekleri de sunuluyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, QNB Finans ve Akbank'ın cazip konut kredilerinden yararlanarak tüm vatandaşların yeni yılda ev sahibi olması sağlanacak. İşte en uygun konut kredisi faiz oranları
06.01.2022 12:11
- Son Güncelleme: 06.01.2022 12:11
Ziraat, Vakıf, Halkbank Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları
Türkiye'nin bankacılık sektöründe önde gelen üç büyük kamu bankası tarafından en avantajlı oranlarla konut kredileri sunulmaya devam ediyor. Anlaşmalı konut projelerinin yanı sıra %1,20'den başlayan faiz oranları ile sağlanan konut kredilerinde, 120 ay vade seçenekleri de sunulmaktadır.
Halkbank konut kredilerinde ise diğer iki kamu bankasında olduğu gibi %1,20'den başlayan avantajlı faiz oranları dikkat çekiyor. Ayrıca afet riski altında olan binalar için devlet destekli kentsel dönüşüm kredisi veren Halkbank, %1,04 faiz oranı ve %0,33 devlet faiz desteği kapsamında, %1,37 oranıyla kentsel dönüşüm konut kredisi desteği sağlamaktadır.