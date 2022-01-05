Ve liste güncellendi! 2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu: Otomatik ve manuel vitesi..

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı ve aralık ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl satışlar, 2020 yılına göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 artarak 175 bin 497'ye ulaştı.