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Ve liste güncellendi! 2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu: Otomatik ve manuel vitesi..

Herkesin merak ettiği liste güncellendi 2021'de en çok satılan araçlar da belli oldu. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 adet olarak gerçekleşti.

05.01.2022 23:58 - Son Güncelleme: 05.01.2022 23:59
Ve liste güncellendi! 2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu: Otomatik ve manuel vitesi..

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 adet olarak gerçekleşti.

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Ve liste güncellendi! 2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu: Otomatik ve manuel vitesi..

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2021 yılı ve aralık ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, geçen yıl satışlar, 2020 yılına göre yüzde 4,6 azalışla 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 7,9 azalarak 561 bin 853 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 artarak 175 bin 497'ye ulaştı.

Ve liste güncellendi! 2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu: Otomatik ve manuel vitesi..

ARALIK AYI SATIŞLARI
2021 yılının aralık ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılının aralık ayına göre yüzde 40,3 azalarak 62 bin 243 oldu.

Ve liste güncellendi! 2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu: Otomatik ve manuel vitesi..

Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46 azalarak 43 bin 559 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 20,7 azalışla 18 bin 684 seviyesinde kaydedildi.

Ve liste güncellendi! 2021 yılında en çok satılan araçlar belli oldu: Otomatik ve manuel vitesi..

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,3, otomobil pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 52,4 ve hafif ticari araç satışları da 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 geriledi.

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