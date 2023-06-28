Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL'de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak
Son dönemde dolar kurundaki artış ve dolarizasyon riskinin önüne geçmek amacıyla bankalar tarafından yeni bir hamle gerçekleştirildi. Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını artırma yoluna gittiler. Türkiye'de mevduat faizi, tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için önemli bir konudur. Bankalara yatırılan paraların getirisi olarak bilinen mevduat faizi, yatırımcılar için gelir kaynağı oluştururken, finansal piyasalardaki hareketliliklere ve ekonomik göstergelere bağlı olarak değişkenlik gösterir.
28.06.2023 12:03 - Son Güncelleme: 28.06.2023 12:10
Seçimlerden önce 18 TL bandında seyreden dolar kuru, seçim öncesinde ve sonrasında yükseliş yaşadı. Doların yükselişi ve vatandaşların dövize yönelme riskinin artması nedeniyle, bankalar TL'de kalma eğilimini teşvik etmek amacıyla mevduat faizlerinde artışa gittiler. 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranları hızla yükselmeye devam etmektedir.