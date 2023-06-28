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Haberler Ekonomi Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL'de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak

Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL'de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak

Son dönemde dolar kurundaki artış ve dolarizasyon riskinin önüne geçmek amacıyla bankalar tarafından yeni bir hamle gerçekleştirildi. Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranlarını artırma yoluna gittiler. Türkiye'de mevduat faizi, tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireyler için önemli bir konudur. Bankalara yatırılan paraların getirisi olarak bilinen mevduat faizi, yatırımcılar için gelir kaynağı oluştururken, finansal piyasalardaki hareketliliklere ve ekonomik göstergelere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

takvim.com.tr
28.06.2023 12:03 - Son Güncelleme: 28.06.2023 12:10
Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak

Seçimlerden önce 18 TL bandında seyreden dolar kuru, seçim öncesinde ve sonrasında yükseliş yaşadı. Doların yükselişi ve vatandaşların dövize yönelme riskinin artması nedeniyle, bankalar TL'de kalma eğilimini teşvik etmek amacıyla mevduat faizlerinde artışa gittiler. 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranları hızla yükselmeye devam etmektedir.

Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak

Bu faiz artışlarıyla bankalar, dolar kurundaki yükselişe karşı vatandaşların TL'ye yönelmesini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Ancak, mevduat faiz oranları bankaların politikaları doğrultusunda değişkenlik gösterebilmekte ve belirtilen rakamlar güncel durumu yansıtmaktadır.

Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak

150.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Odeabank

Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Standart Vadeli Hesap

%40

Faiz Oranı

4.997,26 TL

Net Kazanç

154.997,26 TL

ON

E-Mevduat

Standart Vadeli Hesap

%38

Faiz Oranı

4.747,4 TL


Net Kazanç
154.747,4 TL

Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak

Alternatif Bank

VOV Hesap

Standart Vadeli Hesap

%37

Faiz Oranı

4.622,47 TL

Net Kazanç
154.622,47 TL

DenizBank

E-Mevduat

Standart Vadeli Hesap

%36

Faiz Oranı

4.497,53 TL

Net Kazanç

154.497,53 TL

Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak

ING

e-Turuncu Hesap

Standart Vadeli Hesap

%35

Faiz Oranı

4.372,6 TL

Net Kazanç

154.372,6 TL

Vade Sonu Tutar

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Marifetli Hesap

Standart Vadeli Hesap

%35

Faiz Oranı

4.372,6 TL

Net Kazanç

154.372,6 TL

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