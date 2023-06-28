Bankalardan yeni TL bombası geldi! Parasını TL’de tutanlara 4.997,26 TL nakit para ödemesi yapılacak

Seçimlerden önce 18 TL bandında seyreden dolar kuru, seçim öncesinde ve sonrasında yükseliş yaşadı. Doların yükselişi ve vatandaşların dövize yönelme riskinin artması nedeniyle, bankalar TL'de kalma eğilimini teşvik etmek amacıyla mevduat faizlerinde artışa gittiler. 32 günlük vadeli mevduat hesapları için faiz oranları hızla yükselmeye devam etmektedir.