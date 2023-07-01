Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL’ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!

Son dakika bilgisine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evi olmayan vatandaşlara yönelik yeni bir destek ödemesi duyuruldu. Bu destek kapsamında, evi olmayan vatandaşlara 200 bin TL'ye kadar nakit destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Barınma yardımı için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği bildirildi. Ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabileceği belirtildi.