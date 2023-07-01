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Haberler Ekonomi Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL'ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!

Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL'ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelindeki destek ödemeleriyle vatandaşlara çeşitli yardımlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, ev onarımları için sunulan destek miktarı, 35 bin TL ile 100 bin TL arasında değişmektedir. Bu yardımların temel amacı, mevcut konutların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bakanlık, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ailelerin kalıcı konut ihtiyaçlarını karşılamak için de prefabrik ev yapımı için destek sağlamaktadır. Bu destek miktarı ise 200 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir.

takvim.com.tr
01.07.2023 11:05 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:05
Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL’ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!

Son dakika bilgisine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evi olmayan vatandaşlara yönelik yeni bir destek ödemesi duyuruldu. Bu destek kapsamında, evi olmayan vatandaşlara 200 bin TL'ye kadar nakit destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Barınma yardımı için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği bildirildi. Ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabileceği belirtildi.

Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL’ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!

Barınma desteğinden faydalanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Destek, oturulmayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmektedir.

Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL’ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!

Başvuru yapacak kişilerin hane içerisindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olmaması gerekmektedir (11.400 TL asgari ücret üzerinden kişi başına düşen gelir 3.800 TL'yi geçmemelidir)

Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL’ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!

Ayrıca, yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel durumlar da başvuru şartları arasında yer almaktadır. Başvuru yapacak kişinin ev ya da ev yapımında kullanılacak arsanın tam hisseli tapusunun kendisine ait olması gerekmektedir.

Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL’ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!

Prefabrik ev fiyatları ise Haziran ayında maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle bir miktar yükselmiştir. En uygun fiyatlı prefabrik evler kampanyalara bağlı olarak yaklaşık 200 bin TL'den başlamaktadır.

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