Vatandaşlar peynir ekmek gibi alıyor! 3+1 müstakil evi 199.000 TL'ye hemen alın! Devletten 200.000 TL karşılıksız hibe müjdesi geldi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelindeki destek ödemeleriyle vatandaşlara çeşitli yardımlar sağlamaktadır. Bu kapsamda, ev onarımları için sunulan destek miktarı, 35 bin TL ile 100 bin TL arasında değişmektedir. Bu yardımların temel amacı, mevcut konutların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bakanlık, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan ailelerin kalıcı konut ihtiyaçlarını karşılamak için de prefabrik ev yapımı için destek sağlamaktadır. Bu destek miktarı ise 200 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir.
01.07.2023 11:05 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:05
Son dakika bilgisine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evi olmayan vatandaşlara yönelik yeni bir destek ödemesi duyuruldu. Bu destek kapsamında, evi olmayan vatandaşlara 200 bin TL'ye kadar nakit destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Barınma yardımı için başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği bildirildi. Ayrıca, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabileceği belirtildi.
Prefabrik ev fiyatları ise Haziran ayında maliyetlerde yaşanan artış nedeniyle bir miktar yükselmiştir. En uygun fiyatlı prefabrik evler kampanyalara bağlı olarak yaklaşık 200 bin TL'den başlamaktadır.