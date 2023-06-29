SSK BAĞKUR'LUYA zam müjdesi için son 6 gün! 7500-8100-8600 TL ve üstü maaş alana süper zam geliyor! Refah payı, seyyanen zamla maaşlar...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranı açıklanmaya hazırlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Bu oran emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını belirlemek için temel bir referans olarak kullanılıyor. Gelecek son veri kapsamında maaşlara yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz'da duyurulmuş olacak. Şimdi gözler 1 hafta sonra açıklanacak olan zamlı maaşlara çevrildi.
29.06.2023 10:45 - Son Güncelleme: 29.06.2023 10:45
Emekliler haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Bu oranlar doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleştirilecek ve emeklilerin yeni maaşları 3 Temmuz tarihinde duyurulacak. Temmuz ayındaki zam emekli maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Ancak tam zam oranının kesinleştirilmesi için Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.