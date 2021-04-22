Bankalardan Nisan ayına özel satılık ucuz konutlar! Yarı fiyatına ev sahibi olun! Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank...
Bankalardan Nisan ayında sudan ucuz icralık konutlar! Bankalardan satılık evler, normal piyasalardan satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun olduğu için, vatandaşların her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Borçlu kişilerin borcuna karşılık el konulan bu konutlar, bankalar tarafından satışa çıkartılmakta ve ev almak isteyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Sizde bir ev sahibi olmak istiyorsanız; bankaların icralık konut listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata ev, iş yeri, arsa satın alabilirsiniz! İşte bankalardan ucuz konut ilanları: Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, TEB...
Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık evler olduğunu çoğumuz duymuşuzdur. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Maliyeden veya Qnb Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi büyük illerimizde de mevzuat çerçevesinde konutları satışa sunarlar.
Bankadan Satılık Gayrimenkul Alınır mı?
İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır.
Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur.
BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALMANIN AVANTAJLARI
Emlakçı sorunu olmadığından ona verilecek olan komisyon bedeline gerek kalmaz. Evin fiyatı birkaç bin daha düşmüş olur.
Taşınmazların değerini objektif piyasa koşulları belirler.
Evin en çabuk satılma değeri üzerinden tespitler yapılır.
Şişirilmiş yüzölçümleri için para ödemezsiniz. Mülk olduğundan büyük değil tam metrekaresinden satılır.
Banka bünyesinden satılan evlerin vergi gibi borçları yoktur. Ekstra bir maliyete evi aldığınızda katlanmak durumunda değilsiniz.
Mülkler ekspertiz tarafından bakılıp banka tarafından onaylandığı için yasal sorunu olmayan gayrimenkullerdir.
Üstelik bankalar KDV ödemez. Bu durumda sizden de KDV almayacaklar.
Bankalar KDV mükellefi olmadıkları için alırken KDV ödenmez.
BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALMANIN DEZAVANTAJLARI
Açık artırmada olan her mülk bir cevher değildir. Eski, bakıma ihtiyacı olan bir ev olabilir çünkü ev sahibi ödeme yapamadıysa ciddi mali sorunları vardır ve mülkleriyle ilgilenmez.
Alacağınız mülk kentsel dönüşüm bölgesinde mi, depremden zarar görür mü vs. detaylarını incelemeniz gerekir.
Evi geri almak isteyen sahibi size dava açabilir.
Açık artırmadan mülk satın almak genellikle çok para gerektirir. Her şirketin kendi ödemeleri vardır ve evi satın aldığınızda ön ödeme için bolca para vermeniz gerekebilir. Yanınızda bir miktar hazır para bulundurmalısınız.