Başvuran herkese anında 3 aylık nakit avans ve faizsiz 10 maaş kredi müjdesi! SGK, SSK ve bağkur emeklisine 6.000 lira...

Emeklinin yüzünü güldürecek haber geldi. SGK SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu süreç içerisinde emekliler faiz ödemesi olmadan 10 maaşa kadar kredi almak için hak kazanacaklar. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Peki 10 maaş kredi ödemesi ne kadar? SGK SSK ve Bağkur'lu 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir? İşte merak edilen tüm detaylar!