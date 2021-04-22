Başvuran herkese anında 3 aylık nakit avans ve faizsiz 10 maaş kredi müjdesi! SGK, SSK ve bağkur emeklisine 6.000 lira...
SGK, SSK ve bağkur emeklisi olan milyonlarca kişi için güzel haberler geliyor. Emekliler tarafından nakit avans ödemeleri yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamayla müjdeli haber geldi. Bu süreçte emekliler faiz ödemesi olmadan 10 maaşa kadar kredi almak için hak kazanacaklar. Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde yer alan konular arasında. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Sonrasında avans için faiz alınmayacak.
Emeklinin yüzünü güldürecek haber geldi. SGK SSK ve Bağkur'lu emekli vatandaşlar için kredi ve avans ödemesi yapılacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Bu süreç içerisinde emekliler faiz ödemesi olmadan 10 maaşa kadar kredi almak için hak kazanacaklar. Bir yandan ikramiyeyi bekleyen vatandaşlar aynı zamanda avans ve ek ödeme konusunda yapılan son açıklamaları da takip ediyor. Peki 10 maaş kredi ödemesi ne kadar? SGK SSK ve Bağkur'lu 3 maaş avans 10 maaş kredi alma başvuru şartları nedir? İşte merak edilen tüm detaylar!
3 AYLIK NAKİT AVANS VE 10 MAAŞ KREDİ
Emekli maaşlarının başlanması için sabırsızlık ile bekleyen vatandaşlara SGK kapsamından avans imkanları geliyor. SGK tarafından emekli maaşı bağlanmasını bekleyenler için 6 bin 972 TL ye kadar artış gösteren avanslar verilecek. Bu süreç içerisinde SGK kapsamında başvuru yaparak maaşlarının 3 katı kadar ön ödeme ile beraber 10 maaş kadar kredi almak için hak kazanacaklar.
Emekli maaşlarının başlanması için sabırsızlık ile bekleyen vatandaşlara SGK kapsamından avans imkanları geliyor. SGK tarafından emekli maaşı bağlanmasını bekleyenler için 6 bin 972 TL ye kadar artış gösteren avanslar verilecek. Bu süreç içerisinde SGK kapsamında başvuru yaparak maaşlarının 3 katı kadar ön ödeme ile beraber 10 maaş kadar kredi almak için hak kazanacaklar.
Aylık bağlama süreçleri uzamış olan emekliler için de 8 bin 477 TL ye varan avanslar geliyor. Ülkemizde emekli olmak için hak kazanan vatandaşların üç şartı da aynı anda yerine getirdikleri bilinir. SGK üzerinden başvuru yapanlar ödemelerini alabilecekler. Emekli aylıklarını almak için son yıllarda işlemler daha da hız kazanmaya başladı. Günümüzde vatandaşlar emekli olmak için SGK kapsamında başvuru yaptıkları zaman 1 hafta ila 10 gün içerisinde tek bir dilekçe vererek ödeme alabilecekler.