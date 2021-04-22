Türkiye Ulusal Ajansı en az lise mezunu 80 personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak?
Türkiye Ulusal Ajansı personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda en az lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından alım yapılacağı belirtildi. Toplamda 80 kişilik bir kadroya alım yapacağını duyuran kurum, en az KPSS 70 puan şartı arıyor. Ayrıca yayınlanan ilanda başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Türkiye Ulusal Ajansı yazılı sınava çağırılacak aday sayısını da açıkladı. Peki, Türkiye Ulusal Ajansı personel alımı başvuru şartları nedir? Türkiye Ulusal Ajansı memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi kadrolardan alım yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayınlanan ilanda en az lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından alım yapılacağı belirtildi. Toplamda 80 kişilik bir kadroya alım yapacağını duyuran kurum, en az KPSS 70 puan şartı arıyor. Ayrıca yayınlanan ilanda başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Türkiye Ulusal Ajansı yazılı sınava çağırılacak aday sayısını da açıkladı. Peki, Türkiye Ulusal Ajansı personel alımı başvuru şartları nedir? Türkiye Ulusal Ajansı memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi kadrolardan alım yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
Türkiye Ulusal Ajansı en az KPSS 70 puan ile memur alımı yapacağını ilan etti. Toplamda 80 kişilik bir kadroya alım yapacağını duyuran kurum en az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden alım yapacak. Buna ek olarak yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları adaylar için açıklayan Türkiye Ulusal Ajansı yazılı sınava çağırılacak aday sayısını da ilan da kadrolara göre açıkladı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Ulusal Ajansı memur alımı başvuru şartları yayınlanan ilan ile tüm adaylara açıklandı. Özel başvuru şartlarına ise aşağıda yer alan resmi ilan metni linkine tıklayarak kılavuz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte başvuru şartları;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, Uzman Yardımcısı için;