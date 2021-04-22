Türkiye Ulusal Ajansı en az lise mezunu 80 personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler? Hangi kadrolardan alım yapılacak?

Türkiye Ulusal Ajansı en az KPSS 70 puan ile memur alımı yapacağını ilan etti. Toplamda 80 kişilik bir kadroya alım yapacağını duyuran kurum en az lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden alım yapacak. Buna ek olarak yayınlanan ilan ile başvuru şartlarından tarihine kadar merak edilen tüm detayları adaylar için açıklayan Türkiye Ulusal Ajansı yazılı sınava çağırılacak aday sayısını da ilan da kadrolara göre açıkladı.