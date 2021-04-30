Bankalardan Mayıs ayına özel sudan ucuz konut fırsatı başladı! Kira fiyatına ev sahibi olun! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...
Bankalardan Mayıs ayına özel ucuz icralık konutlar! Bankalar aracılığıyla satılan evler, normal piyasalardan satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun olduğu için, vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Borçlu olan kişilerin borcuna karşılık el konulan bu konutlar, bankalar tarafından satışa çıkartılmakta ve ev almak isteyenler için oldukça uygun maliyete satılmaktadır. Sizde bir ev sahibi olmak istiyorsanız; bankaların icralık konut listelerini gözden geçirerek çok daha uygun fiyata ev, iş yeri, arsa satın alabilirsiniz! İşte bankalardan ucuz konut ilanları: Ziraat, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, TEB...
Bankalar aracılığıyla satışa sunulan, icralık evler olduğunu çoğumuz duymuşuzdur. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Maliyeden veya Qnb Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi büyük illerimizde de mevzuat çerçevesinde konutları satışa sunarlar.
BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALINIR MI?
İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır.
Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur.