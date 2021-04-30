Bankalardan Mayıs ayına özel sudan ucuz konut fırsatı başladı! Kira fiyatına ev sahibi olun! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank...

Bankalar aracılığıyla satışa sunulan, icralık evler olduğunu çoğumuz duymuşuzdur. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Maliyeden veya Qnb Finansbank, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, TEB, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana gibi büyük illerimizde de mevzuat çerçevesinde konutları satışa sunarlar.