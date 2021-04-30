Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
2021 nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak nakdi ücret desteği uygulamasını devreye almıştı. Pandemi döneminde zor durumda kalan çalışanlara kolaylık sağlanmıştı. Peki nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
30.04.2021 15:29
- Son Güncelleme: 30.04.2021 15:29
Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği alan binlerce vatandaş nakdi ücret desteğinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan nakdi ücret desteği ödemeleri bu yıl da devam ediyordu. Ancak kısa çalışma ödeneğinin bitmesinin ardından gözler nakdi ücret desteğine çevrildi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara nakdi ücret desteği verilecek.