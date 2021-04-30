Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği alan binlerce vatandaş nakdi ücret desteğinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan nakdi ücret desteği ödemeleri bu yıl da devam ediyordu. Ancak kısa çalışma ödeneğinin bitmesinin ardından gözler nakdi ücret desteğine çevrildi. Peki nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?