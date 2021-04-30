RAMAZAN İMSAKİYE
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ŞOK'ta ayın son fırsatları belli oldu! ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi marketlere gelen fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Motte Termostatlı Midi Fırın, Kiwi Blender Seti KHN-4440, İçi Dışı Sırlı Güveç Tencere, Titiz Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri, Paşabahçe 6'lı Linka Çay Bardağı, Gezer Kadın Klasik Terlik, Lisanslı Frame Puzzle, Gokidy Oyun Hamuru Seti, Thomas ve Arkadaşları Afrika'da Oyun Seti, Loreal Kolajen Kırışıklık Karşıtı Bakım Kremi ve Doğadan Altın Karadeniz Demlik Poşet ürünleri satışa sunuldu.

30.04.2021 14:59 - Son Güncelleme: 30.04.2021 15:03
ŞOK'ta ayın son fırsatları belli oldu! ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK'ta ayın son fırsatları belli oldu. ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çocuklara özel ürünlerin dikkat çektiği kataloğda Doğadan Altın Karadeniz Demlik Poşet, Titiz Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri, Paşabahçe 6'lı Linka Çay Bardağı, Gezer Kadın Klasik Terlik ve Lisanslı Frame Puzzle ürünleri dikkat çekti. İşte ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğu ürünleri

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ŞOK'ta ayın son fırsatları belli oldu! ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Termostatlı Midi Fırın
•50 – 320 derece bağımsız ayarlanabilir çift termostat
• Bağımsız sıcaklık ayarı yapılabilen alt ve üst rezistanslar
• 45x35 kare tepsi
• Yüksek ısıya dayanıklı ön cam
• Izgara ve fırın fonksiyonu
• Elektro statik boyalı dış gövde
• Stok 5.000 adet

ŞOK'ta ayın son fırsatları belli oldu! ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Blender Seti KHN-4440
• Güçlü DC motor
• 2 farklı hız düğmesi
• Parçalayıcı haznesi 500 ml kapasite
• Paslanmaz çelik bıçaklar
• Çırpıcı aparat
• Ayrılabilir parçalar bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur
• Emniyet kilitli kapak
• Güç: 500 Watt max
• Stok 5.000 adet

ŞOK'ta ayın son fırsatları belli oldu! ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

İçi Dışı Sırlı Güveç Tencere
• 3 lt
• Kolay temizleme
• Kullanmada önce yağlama gerektirmeyen iç yüzey
• Elektrikli fırında, ekmek fırınında
• Yoğurt mayalamada kullanılabilir
• Ocak üstü kullanıma uygun değildir

ŞOK'ta ayın son fırsatları belli oldu! ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri
• Wings Baharatlık 190 ml
• Urban Kavanoz 300 cc
• Biber Baharatlık 210 cc
• Perla Tuzluk
• Kavis Tuzlu