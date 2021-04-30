ŞOK'ta ayın son fırsatları belli oldu! ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

ŞOK 30 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi marketlere gelen fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Motte Termostatlı Midi Fırın, Kiwi Blender Seti KHN-4440, İçi Dışı Sırlı Güveç Tencere, Titiz Tuzluk ve Baharatlık Çeşitleri, Paşabahçe 6'lı Linka Çay Bardağı, Gezer Kadın Klasik Terlik, Lisanslı Frame Puzzle, Gokidy Oyun Hamuru Seti, Thomas ve Arkadaşları Afrika'da Oyun Seti, Loreal Kolajen Kırışıklık Karşıtı Bakım Kremi ve Doğadan Altın Karadeniz Demlik Poşet ürünleri satışa sunuldu.

30.04.2021 14:59 - Son Güncelleme: 30.04.2021 15:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





