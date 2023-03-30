Bankalardan çılgın kampanya... 7'si birden bombayı patlattı! Düşük faiz, sürpriz kampanya alev emojisi atıyor!
Ramazan ayının ilk haftası geride kaldı ve nakit ihtiyacı arttı. Vatandaşlar, artan giderler ve peş peşe gelen zamlar nedeniyle bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bu yazımızda, 30 bin TL ihtiyaç kredisi veren bankaların faiz oranlarını ve aylık taksit tutarlarını inceledik.
QNB Finansbank
QNB Finansbank, 36 ay vadeye kadar verdiği ihtiyaç kredisi için yüzde 2,04 faiz oranı sunuyor. Bu kredi türü için aylık taksit tutarı 1.283,25 TL, toplam ödeme tutarı ise 46.353,48 TL olarak belirlenmiştir.
TEB
TEB, 36 ay vadeye kadar verdiği ihtiyaç kredisi için yüzde 2,05 faiz oranı uyguluyor. Bu kredi türü için aylık taksit tutarı 1.285,91 TL olarak belirlenmiştir.
İş Bankası
İş Bankası, 36 ay vadeye kadar verdiği ihtiyaç kredisi için yüzde 1,95 faiz oranı sunuyor. Bu kredi türü için aylık taksit tutarı 1.261,25 TL, toplam ödeme tutarı ise 45.405 TL olarak belirlenmiştir.
ING
ING, 36 ay vadeye kadar verdiği ihtiyaç kredisi için yüzde 2,39 faiz oranı uyguluyor. Bu kredi türü için aylık taksit tutarı 1.371 TL, toplam ödeme tutarı ise 49.525,80 TL olarak belirlenmiştir.
Akbank
Akbank, 36 ay vadeye kadar verdiği ihtiyaç kredisi için yüzde 2,18 faiz oranı sunuyor. Bu kredi türü için aylık taksit tutarı 1.318,32 TL olarak belirlenmiştir.