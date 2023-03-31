15 yaş üstü + 26 gün katılım şartıyla para trink diye hesaplara yatıyor! İŞKUR öğrencilere 8. 506 TL ödüyor! 81 ilde İŞKUR E-Şube üzerinden...
İŞKUR İşbaşı eğitim programıyla 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme almak mümkün. Yapılan son açıklamada ödemelerin arttırıldığı müjdelendi. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlayanlar, emekli olmayanlar, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmayanları işbaşı eğitim programlarına başvuru yapabiliyor. İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı hakkında bilgiler ve günlük, aylık yapılan ödeme miktarları...
Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi arttırdı. Buna göre yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak. Peki başvuru nasıl yapılır? İşbaşı eğitim programı nedir, kimler başvuru yapabilir? İşte detaylar...
ÖDEMELER ARTTI!
İş arayanlar ve İŞKUR aracılığı ile işe girmek isteyen öğrenciler dikkat! Son dakika duyurusuna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarından yararlanan öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi 327 liraya yükseltti.
İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.
Yüzde 33 artışla işbaşı eğitim programına 26 gün tam katılım sağlanması halinde öğrencilere 8 bin 506 lira 68 kuruş ödeme yapılacak.
Peki işbaşı eğitim programı nedir?