Bankalardan büyük ters köşe: 32 günlük vadeli mevduat faizi katlandı! Bankalar o ayrıcalığı sunmaya başladı

Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Faiz oranları geçtiğimiz hafta itibariyle düşüş göstermeye başladı. Ancak çoğu banka tarafından hala yeni müşterileri için yüksek oranda hoş geldin faizleri veriliyor. Öte yandan birçok bankacılık avantajı ve yüksek oranların da söz konusu hesaplar kapsamında sunuluyor olması da dikkat çekti.