Bankalardan büyük ters köşe: 32 günlük vadeli mevduat faizi katlandı! Bankalar o ayrıcalığı sunmaya başladı
Vadeli mevduat hesaplarına artan ilginin ardından bankalardan tanışma/hoş geldin faizi fırsatları TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en uygun seçenekleri sunuyor. Oturduğu yerden sadece TL birikimini bankada tutarak en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyenlere özel tanışma faizleri ile hizmet veren Vakıfbank ve Akbank, 32 günlük vadeli mevduat hesabının yanı sıra kur korumalı TL mevduat hesaplarıyla da birçok kişiye ek gelir kapısı sunuyor. Peki, Akbank ve Vakıfbank başta olmak üzere bankaların en yüksek mevduat faizi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faiz oranları
08.03.2022 09:22 - Son Güncelleme: 08.03.2022 09:22
Bankaların Mevduat Faiz Oranları
Faiz oranları geçtiğimiz hafta itibariyle düşüş göstermeye başladı. Ancak çoğu banka tarafından hala yeni müşterileri için yüksek oranda hoş geldin faizleri veriliyor. Öte yandan birçok bankacılık avantajı ve yüksek oranların da söz konusu hesaplar kapsamında sunuluyor olması da dikkat çekti.
Vakıfbank Mevduat Faiz Oranları
Vakıfbank tanışma faiziyle birikimlerini kamu bankası aracılığıyla değerlendirmek isteyenlere en uygun oranları sunuyor. Kur korumalı TL mevduat hesaplarının da devreye girmesinin ardından güncellenen yen oranlar sonrasında Vakıfbank %17,50 tanışma faizleri ile 32 günlük cazip net kazanç fırsatını sunuyor.