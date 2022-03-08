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Kadınlara para-iş-izin-vergi fırsatları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pek çok destek devrede

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek devrede. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar var...

Çığıl Ön Yener
08.03.2022 06:55 - Son Güncelleme: 08.03.2022 06:55
Kadınlara para-iş-izin-vergi fırsatları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde pek çok destek devrede

İSTİHDAM EDENE TEŞVİK:
Kadın eleman alımında teşviklerin süresi artıyor.

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Kadınlara para-iş-izin-vergi fırsatları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde pek çok destek devrede

Başvuruların sürdüğü Hızlı Destek Programı'nda; her yeni istihdam için 100 bin lira faizsiz finansman desteği verilirken, bu tutar işletme sahibi veya işe alınan kadın ise 10 bin lira artıyor.

Kadınlara para-iş-izin-vergi fırsatları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde pek çok destek devrede

En çok 5 işçi için destek verilirken, kadınlara 50 bin liraya varan avantaj sağlanıyor.

Kadınlara para-iş-izin-vergi fırsatları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde pek çok destek devrede

Yine başvuruların alındığı Women-Up projesiyle kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için hibe destek veriliyor.

Kadınlara para-iş-izin-vergi fırsatları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde pek çok destek devrede

7 ilde 20 ay sürecek destek, aylık 3 bin 984 lira.

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