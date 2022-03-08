Kadınlara para-iş-izin-vergi fırsatları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pek çok destek devrede
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çalışan-çalışmayan tüm kadınlara yönelik pek çok destek devrede. Nakdi desteklerin yanı sıra iş, izin, emeklilik ve vergi avantajı gibi imkanlar var...
08.03.2022 06:55 - Son Güncelleme: 08.03.2022 06:55
Başvuruların sürdüğü Hızlı Destek Programı'nda; her yeni istihdam için 100 bin lira faizsiz finansman desteği verilirken, bu tutar işletme sahibi veya işe alınan kadın ise 10 bin lira artıyor.